Tag der Pressefreiheit: Innovative NDR Workshops für Schulklassen aus dem Norden

Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, bringt das Medienkompetenzangebot des NDR "einfach.Medien" Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klassenstufe in den Dialog mit Journalist*innen. Auf dem Gelände des NDR in Hamburg, Online aus dem Landesfunkhaus Niedersachsen und gemeinsam mit der medienübergreifenden Initiative "Journalismus macht Schule" in der Hamburger Innenstadt.

Workshops in Hamburg: Nachrichten von der KI und Pressefreiheit im Krieg

In den Workshops auf dem Gelände des NDR in Hamburg (Lokstedt und Rotherbaum) geht es um verschiedene Facetten von Pressefreiheit: Wie beeinflussen künstliche Intelligenzen wie ChatGPT die Pressefreiheit? Wie objektiv können Journalist*innen aus Kriegsgebieten berichten? Welche Journalistischen Standards gelten bei der Berichterstattung über Gewalttaten? Und was hat Pressefreiheit mit jeder Schülerin und jedem Schüler zu tun?

NDR Journalist Sulaiman Tadmory erzählt beispielweise in einem Workshop von seiner Arbeit als Kriegsreporter und den Herausforderungen vor Ort. Jahrelang war er in seiner Heimatstadt Homs in Syrien eingeschlossen und dokumentierte seinen Alltag mit der Kamera. Er zeigt eine seiner Dokumentationen für "STRG_F". Anschließend können die Schüler*innen diskutieren: Wie frei kann man im Krieg berichten? Zur Vorbereitung sollten die Teilnehmer*innen sich mit dem Krieg in Syrien und der besonderen Situation von Homs auseinandergesetzt haben sowie Grundlagen des Journalismus kennen.

NDR Datenjournalistin Isabel Lerch zeigt in ihrem Workshop wie künstliche Intelligenzen wie ChatGPT den Journalismus und die Pressefreiheit schon jetzt beeinflussen. Das Thema ist hochaktuell: Seit Kurzem gibt es die weltweit erste komplett KI-generierte Nachrichten-Website - NewsGPT. Ein Meilenstein für den Journalismus, eine schlechte Nachricht für die Pressefreiheit - oder beides? Fest steht: Beim Umgang mit KI-Modellen gibt es keine einfachen Antworten.

In weiteren Workshops in Hamburg Lokstedt geht es um die Darstellung von Gewalt in den Medien und die Freiheit der Presse in Deutschland und anderen Ländern. Wie sollten Medien über Gewalttaten berichten? Und warum ist Pressefreiheit schützenswert? Diese und andere Fragen können Schüler*innen ab Klassenstufe neun und zehn hier diskutieren.

Am Standort Rotherbaum können Schulklassen im Landesfunkhaus Hamburg Nachrichten selbst gestalten und ein eigenes Nachrichtenthema für Online, Social Media, oder Radio umsetzen. N-JOY lädt außerdem zur Diskussion rund um die Medienwelt: Was sind Fake News, wie verdienen Influencer*innen Geld, wie entsteht eine Radio Sendung - die Schüler*innen können den Inhalt des Gesprächs mitbestimmen.

Die jeweiligen Angebote richten sich an Klassen verschiedener Jahrgangsstufen (8.-13. Klasse). Für die Workshops können sich Lehrkräfte aus dem gesamten Sendegebiet mit ihren Schulklassen bewerben. Informationen zu allen Angeboten des NDR in Hamburg und zur Anmeldung auf ndr.de/einfachmedien

Angebote in Zusammenarbeit mit "Journalismus macht Schule"

Zusätzlich zum eigenen Angebot gestaltet der NDR gemeinsam mit der medienübergreifenden Initiative "Journalismus macht Schule" den Thementag "Clever recherchieren: Wir lassen uns nicht manipulieren!" für 11. Klassen aus Hamburg. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler können vor Ort in den Räumlichkeiten des "Centralkomitee" teilnehmen - alle anderen via Livestream.

NDR Journalist*innen der tagesschau, des Reportageformats Strg_F und aus dem Tech-Bereich wollen sich dort mit den Jugendlichen austauschen. Dabei geht es um Recherche in Krisengebieten, den Einfluss sozialer Medien auf Meinungsbildung und News-Content auf TikTok.

Das Landesfunkhaus Niedersachsen des NDR bietet in Zusammenarbeit mit "Journalismus macht Schule" Medienkompetenz per Livestream für Schulklassen ab der 8. Klasse an. In Live-Talks und mit Videos aus dem Studio in Hannover werden unterschiedliche journalistische Themenbereiche auf praktische und anschauliche Weise vermittelt: Jeder Themenkomplex dauert 45 Minuten, so dass er in eine Schulstunde passt und sich Klassen zum Thema dazuschalten können.

Infos zur Teilnahme auf https://journalismus-macht-schule.org/

