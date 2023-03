NDR Norddeutscher Rundfunk

König Charles III in Hamburg: NDR berichtet umfassend live

Hamburg (ots)

Hamburg rollt den roten Teppich aus: His Majesty King Charles III. kommt noch vor seiner Krönung zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Nach den Stationen Berlin und Brandenburg trifft der britische König mit seiner Frau Camilla am Freitag, 31. März, auch in Hamburg ein, besucht u. a. das Rathaus und den Hafen.

Die ARD Königsexpertin Leontine von Schmettow und Moderatorin Julia Niharika Sen berichten im NDR Fernsehen ab 12.25 Uhr mit Reporterinnen und Reportern live über den royalen Besuch in der Hansestadt. Am Abend sendet das NDR Fernsehen eine filmische Zusammenfassung mit den Höhepunkten des Tages.

Auch in seinen Hamburger Landesprogrammen berichtet der NDR ausführlich über den Besuch von König Charles und Camilla. Das Stadtradio NDR 90,3 ist mit mehreren Ü-Wagen-Reporter*innen überall dort vor Ort, wo das Königspaar öffentlich zu sehen ist: vom Eintreffen am Bahnhof Dammtor über die Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai bis zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt können die Hörerinnen und Hörer die Stationen des königlichen Besuchs live mitverfolgen. Bildergalerien und aktuelle Reporter*innen-Berichte gibt es zudem laufend bei ndr.de/hamburg, in der NDR Hamburg-App und in den Social Media-Kanälen von NDR Hamburg bei Facebook und Instagram. Die 18.00 Uhr-Ausgabe des "Hamburg Journals" im NDR Fernsehen zeichnet dann am Abend monothematisch den Besuch des Königspaares nach, in der Ausgabe um 19.30 Uhr gibt es schließlich noch einmal die Bilder des Tages mit einem Themenschwerpunkt zu sehen.

Die Berichterstattung zum Besuch im NDR Fernsehen im Überblick:

12.25 Uhr - 12.45 Uhr: "NDR Info extra: König Charles III. In Hamburg"

12.45 Uhr - 13.30 Uhr: "Unsere Geschichte - Als die Könige in den Norden kamen"

Ein Film von Susanne Gliffe und Leontine von Schmettow

14.00 Uhr - 15.00 Uhr: "NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg"

16.00 Uhr - 16.15 Uhr: "NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg"

17.00 Uhr - 17.10 Uhr: "NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg"

18.00 Uhr: "Hamburg Journal"

19.30 Uhr: "Hamburg Journal"

20.15 Uhr - 20.30 Uhr: "NDR Info extra: Königlicher Besuch - Charles und Camilla in Hamburg"

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell