Bibiana Barth und Romy Hiller moderieren "NDR Info" im NDR Fernsehen

Das "NDR-Info"-Moderationsteam verstärkt sich mit zwei profilierten Journalistinnen: Bibiana Barth und Romy Hiller präsentieren künftig die Nachrichtensendungen für den ganzen Norden im NDR Fernsehen. Dabei wechseln sie sich ab mit dem bestehenden Team aus Juliane Möcklinghoff und Thorsten Schröder. Das Quartett moderiert die Ausgaben von "NDR Info" um 14.00 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, die Sondersendungen "NDR Info Extra" sowie das digitale Format "NDR Info Live". Romy Hiller hatte bereits erste Einsätze, Bibiana Barth hat ihre Premiere am 24. November.

NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz: "Mit Bibiana Barth und Romy Hiller verstärken uns zwei kompetente Moderatorinnen und Journalistinnen, die zudem eine biografische Gemeinsamkeit teilen: Sie kennen Lebensgefühl und Perspektiven der Menschen im Osten und Westen Deutschlands gleichermaßen - diese Vielfalt ist NDR Info bei der Aufbereitung seiner Themen wichtig. Mit beiden Moderatorinnen wollen wir zudem unser neues Online-Nachrichtenangebot 'NDR Info live' weiterentwickeln und beide werden auch bei NDR Info im Radio zu hören sein."

Bibiana Barth wurde 1986 in Bautzen geboren. Sie studierte an der Universität Potsdam Europäische Medienwissenschaft und schloss in Leipzig einen Masterstudiengang in Wirtschaftswissenschaften an. Erste journalistische Erfahrung sammelte die Obersorbin im Sorbischen Rundfunk des MDR. Danach war sie neun Jahre für den MDR als Journalistin, Online-Moderatorin und Nachrichtenreporterin tätig. 2019 wechselte sie zum Hessischen Rundfunk als Teamleiterin der Markensteuerung bei hr-iNFO. Dort moderierte sie die Sendung "hr-iNFO Das Interview" und die ARD Börse im HR.

Bibiana Barth: "Vielfalt, das verbinde ich mit dem Norden. Vielfalt, die sich auch in meiner eigenen Biografie wiederfindet: In einer sprachlichen Minderheit aufgewachsen, in zwei Sprachen zu Hause, in Ost genauso wie in West, auf dem Land verwurzelt, in der Großstadt Wurzeln schlagen gelernt. Ich freue mich darauf, diese Vielfalt bei 'NDR Info' einbringen zu können."

Romy Hiller wurde 1981 in Wismar geboren. Nach einem Volontariat und mehrjähriger Tätigkeit bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern wechselte sie 2005 zu RTL Nord und absolvierte eine Ausbildung zur TV-Moderatorin. Diese führte sie unter anderem ins RTL-Hauptstadtstudio, in das New Yorker Auslandsstudio und in die Redaktion von "RTL aktuell". Bis 2019 arbeitete Romy Hiller als Moderatorin und Autorin für das Regionalprogramm "RTL Nord" und als Korrespondentin und Autorin für "RTL aktuell". Seit 2018 moderierte sie das Ressort "Wirtschaft" bei tagesschau24 und arbeitete seit April 2019 als Autorin für die Redaktion Wirtschaft beim NDR Fernsehen. Seit Dezember 2020 moderiert sie bei tagesschau24 und spricht Nachtausgaben der tagesschau.

Romy Hiller: "Ich bin ein echtes Nordlicht, in Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen. Der NDR begleitet mich, seit ich denken kann. Jetzt gemeinsam mit dem großartigen 'NDR Info'-Team aus allen Regionen des Nordens berichten zu dürfen, freut mich sehr."

"NDR Info" ist die Informationsmarke des NDR, sie steht für Nachrichten rund um die Uhr für den Norden - im Fernsehen, im Radio, Online, in der App und in Social Media. "NDR Info" bietet zuverlässige, unabhängige Informationen. Die "NDR Info" Reporter*innen sind nah dran am Geschehen in Norddeutschland, informieren schnell und verständlich, erläutern aber auch Hintergründe und Zusammenhänge.

