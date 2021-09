NDR Norddeutscher Rundfunk

Aus allen Städten und Regionen: NDR Sonderberichte zur Kommunalwahl in Niedersachsen

Am kommenden Sonntag finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. Der NDR berichtet ausführlich in mehreren Sondersendungen im NDR Fernsehen, im Radio bei NDR 1 Niedersachsen und auf ndr.de.

Das NDR Fernsehen startet am Sonntag, 12. September, um 17.55 Uhr mit der Sendung "Kommunalwahl in Niedersachsen". Kurz vor Schließung der Wahllokale melden sich Reporterinnen und Reporter aus den großen Städten und Kommunen mit einem ersten Stimmungsbild.

Das Regionalmagazin "Hallo Niedersachen" steht ab 19.30 Uhr ganz im Zeichen des Wahlsonntags. In Zusammenarbeit mit Infratest dimap präsentieren Jan Starkebaum und Hilke Janssen erste Ergebnisse. Reporterinnen und Reporter fangen in der Region Hannover, Niedersachsens Großstädten und Landkreisen Reaktionen auf. Erste Analysen runden das Bild ab.

Ab 22.05 Uhr werden in der zweiten, 45-minütigen Sendung "Kommunalwahl in Niedersachsen" die Ergebnisse aktualisiert und die Analyse rückt in den Mittelpunkt. Spitzenpolitikerinnen und -politiker aller Fraktionen der im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien diskutieren live in der "Hannoverschen Runde" den Landestrend. Das Gespräch moderiert Martina Thorausch, Leiterin der NDR Redaktion Landespolitik in Hannover.

Am Montag, 13.9., sendet "Hallo Niedersachsen" um 11.00 Uhr live. Am Tag nach der Wahl geht der Blick nach vorn: Die Ergebnisse liegen vor, was ist entschieden und wo wird es zu Stichwahlen kommen? Auch in dieser Sendung diskutieren Spitzenpolitikerinnen und -politiker die Ergebnisse.

Online: jederzeit informiert

"Hallo Niedersachsen", 12. September, 19.30 Uhr und "Hallo Niedersachsen" am Montag, 13. September, 11 Uhr sowie die 45-minütige Sondersendung "Kommunalwahl in Niedersachen" sind auch im Livestream auf facebook.com/ndrniedersachsen zu sehen.

Wahlergebnisse aus den mittleren und großen Kommunen sowie alle Direkt- und OB-Wahlen gibt es schnell und aktuell auf ndr.de/niedersachsen und in der Niedersachsen App.

NDR 1 Niedersachsen: laufend aktuell

NDR 1 Niedersachsen berichtet laufend und ausführlich über Zwischen- und Endergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen.

Am Sonntagabend in einer Sondersendung von 18.00 bis 22.05 Uhr. Und natürlich auch in allen Sendungen am Montag, ab 05:05 Uhr in "Hellwach", mit dem großen Überblick, aber auch mit detaillierten Informationen in den Regionalfenstern.

In einstündigen Regional-Sondersendungen werden am Wahlsonntag von 20 Uhr an die Studios in Braunschweig, Lüneburg, Hannover, Oldenburg und Osnabrück über den Wahlausgang der jeweiligen Region berichten.

