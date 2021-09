NDR Norddeutscher Rundfunk

Themenschwerpunkt "20 Jahre - 9/11" mit preisgekrönten Dokumentationen im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Hamburg (ots)

Zum 20. Jahrestag von 9/11, der Terroranschläge in den USA, beleuchtet das NDR Fernsehen mit vier Dokumentationen die Hintergründe der Tat von al-Qaida. Den Auftakt macht um 23.15 Uhr der aktuelle Film "Deutschland 9/11". In der NDR Koproduktion blicken Jan Peter und Daniel Remsperger aus deutscher Perspektive auf das auch heute noch unfassbare Ereignis und seine Folgen für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Justiz und Medien. Mit welchen Konsequenzen es für das Über- und Weiterleben von Angehörigen und Augenzeug*innen einhergeht, davon legen zahlreiche Interviews Zeugnis ab, unter anderem mit Else Buschheuer (bloggte 2001 direkt von den Angriffen aus New York), Otto Schily (2001 Bundesinnenminister) und Tochter Anna Schily (2001 in New York City), Joschka Fischer (2001 Bundesaußenminister), Ernst Uhrlau (2001 Geheimdienstkoordinator) und Dan Coats (2001 US-Botschafter in Berlin). Verwoben mit Archivausschnitten damaliger Berichterstattung zeichnet "Deutschland 9/11" das Bild eines Landes, das sich anscheinend gerade auf dem Weg zu sich selbst befand und durch den 11. September vor eine neue Zerreißprobe gestellt wurde.

Um 0.45 Uhr folgt die 2002 mit einem Grimme-Preis ausgezeichnete NDR Dokumentation "Die Todespiloten - Das Leben der Attentäter von New York" von Jochen Graebert, Thomas Berndt, Stefan Buchen, Christoph Mestmacher, Clas Oliver Richter, Mario Schmidt, Volker Steinhoff und Stephan Stuchlik. Der Beitrag zeigt, wie die späteren Attentäter, die unauffällig mitten unter uns gelebt haben, sich auf diesen Terroranschlag vorbereiteten und ihn ausführen konnten.

"Die Falle 9/11 - Ein Tag, der die Welt veränderte" heißt der anschließende Film um 1.30 Uhr von Stefan Aust und Detlev Konnerth. Die Autoren schildern die Ereignisse des blutigen Jahrzehnts von 2001 bis 2011 - dem Jahr, in dem al-Qaida-Chef Osama bin Laden getötet wurde. Ihr Fazit in der NDR Koproduktion: Osama bin Laden hat die westlichen Demokratien in eine Falle gelockt, in die Afghanistan-Falle.

Den Abschluss der Nacht bildet um 3.00 Uhr der u. a. mit dem Oscar, der LOLA und dem Emmy ausgezeichnete Dokumentarfilm "Citizenfour" von Laura Poitras. In der NDR/BR-Koproduktion von 2014 begleitet die US-amerikanische Autorin und Regisseurin den NSA-Whistleblower Edward Snowden in Hongkong, als er mit seinen Enthüllungen eine internationale Überwachungs- und Spionageaffäre auslöst, und zeigt seine Flucht, die ihn am Ende nach Russland führt.

"Die Todespiloten - Das Leben der Attentäter von New York" und "Die Falle 9/11 - Ein Tag, der die Welt veränderte" stehen bereits jetzt in der ARD Mediathek.

"Deutschland 9/11" und "Citizenfour" werden nach der Ausstrahlung eine Woche lang in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Termine: Sonnabend, 11. September; zwei Filme bereits jetzt in der ARD Mediathek

