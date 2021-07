NDR Norddeutscher Rundfunk

10 Jahre Christian Ehring bei "extra 3" - zum Jubiläum jetzt immer vorab in der ARD Mediathek

Sendetermin: Donnerstag, 29. Juli, 23.00 Uhr, Das Erste

ab 22:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar

Seit zehn Jahren steht Christian Ehring bei "extra 3" vor der Kamera, am 29. Juli feiert er auf den Tag genau sein Dienstjubiläum beim Satiremagazin des NDR. Der Kabarettist und Moderator führt im Ersten und im NDR Fernsehen durch das Satiremagazin. Die non-linearen Ausspielwege in der ARD Mediathek, bei YouTube und in Social Media sind in diesem Zeitraum für das Satireflaggschiff immer wichtiger geworden. Das Jubiläum des tagesaktuell produzierten Magazins steht deswegen unter dem Motto "online first": Die Zuschauer*innen können die aktuelle Sendung am Ausstrahlungstag jetzt immer schon vorab in den digitalen Kanälen anschauen. Am Donnerstag gibt es die "extra 3"-Jubiläumsausgabe um 22:00 Uhr in der ARD Mediathek, um 23.00 Uhr wird die Sendung dann im Ersten ausgestrahlt.

An Christian Ehrings spitzen, klugen und lustigen Satire-Moderationen lassen sich die Veränderungen der vergangenen Jahre wie unter einem Brennglas beobachten und nachzeichnen: von Obama zu Trump zu Biden, von der Gründung der AfD über die sogenannte Flüchtlingskrise zu Pegida, von der Corona-Pandemie zu Querdenkenden. In der "extra 3"-Ausgabe am 29. Juli wird der Moderator seinen persönlichen Rückblick präsentieren. Selbstverständlich geht es in der Sendung aber auch um aktuelle Themen wie die Auswirkungen der Flutkatastrophe auf Wahlkampf und Klimadiskussion. Gast-Kabarettisten im Studio sind Oliver Kalkofe und Maxi Schafroth.

Die vergangenen zehn Jahre bescherten "extra 3" die größten Erfolge in der mittlerweile 45-jährigen Geschichte des Satiremagazins. So brachte "extra 3" mit dem Song "Erdowie, Erdowo, Erdogan" über den türkischen Präsidenten im März 2016 die Erdogan-Affäre ins Rollen - mit weltweiten Reaktionen.

Nachdem die "extra 3"-Satirikerinnen und -Satiriker aus Hamburg 2014 zusätzlich auch im Ersten auf Sendung gingen, stieg ihre Reichweite noch einmal. In diesem Jahr hatte "extra 3" im Ersten bisher im Schnitt 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In den non-linearen Kanälen erreicht "extra 3" ein jüngeres Publikum, auf den Social Media Kanälen folgen Hunderttausende dem "Irrsinn der Woche". "extra 3" hat mit Christian Ehring den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis gewonnen.

