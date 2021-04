NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Radiophilharmonie startet virtuelles Klassenzimmer - Homeschooling-Angebot "Alle mal herhören" wird fortgesetzt

Persönlicher Kontakt zu den Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie - auch wenn Probenbesuche derzeit nicht möglich sind: Ab sofort können Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen ihre Klasse zum Video-Chat mit den Mitgliedern des Orchesters anmelden.

Voraussetzung für die Online-Begegnung: Die Klasse hat sich eines der Konzert-Videos auf der Website der NDR Radiophilharmonie angesehen und einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt. Zur Vorbereitung besonders geeignet ist der 20-Minuten-Film "Wie geht Probe?", in dem hinter die Kulissen des Orchesters von der ersten Probe bis zur Aufführung geblickt wird. Die Anmeldung zu diesem Angebot ist ab sofort über ein Formular auf der Website unter ndr.de/discovermusic-hannover möglich.

"Alle mal herhören!" - Erfolgreiches Homeschooling-Angebot wird fortsetzt

Aufgrund großer Resonanz ergänzt die NDR Radiophilharmonie ab Mittwoch, 5. Mai, ihr Homeschooling-Format "Alle mal herhören!" um vier weitere Folgen. "Wir freuen uns sehr über den gelungenen Start von Alle mal herhören!, erklärt Bettina Pohl, Redakteurin für das Bildungsangebot "Discover Music!" bei der NDR Radiophilharmonie. "Mit der Videoreihe etablieren wir ein neues Online-Format, das Kinder, Eltern, Musiklehrerinnen und Musiklehrer beim Homeschooling unterstützt."

In den neuen Folgen von "Alle mal herhören!" befassen sich Moderator Malte Arkona und das Orchester der NDR Radiophilharmonie mit der Frage "Was ist unter Harmonik zu verstehen?". Weitere Folgen erklären, wie die Harfe gespielt wird, was Musik überhaupt ist und welche Besonderheiten Blechblasinstrumente aufweisen.

In den informativen wie unterhaltsamen 15-20 minütigen Videos werden musikalische Themen kindgerecht und anschaulich für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren erklärt. Für jedes Thema hat sich ein kleines Ensemble zusammengefunden, das Malte Arkonas Erläuterungen musikalisch verdeutlicht. Mit dabei ist auch wieder "Wolle" - das berühmte Schaf aus der Sesamstraße. Die Videos sind unter NDR.de/allemalherhoeren abrufbar.

Discover Music! - Die Bildungsangebote der NDR Radiophilharmonie und der NDR Ensembles stehen unter ndr.de/discovermusic-schule zur Verfügung.

