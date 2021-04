NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" erreicht mehr als 100 Millionen Abrufe

Der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" hat sich seit seinem Start Ende Februar 2020 zu einer Instanz bei den Hörerinnen und Hörern im Norden und weit darüber hinaus entwickelt. Mehr als 100 Millionen Mal wurde der Podcast mittlerweile abgerufen.

Katja Marx, NDR Programmdirektorin Hörfunk: "Mehr als 100 Millionen Abrufe für unseren NDR Info Podcast Coronavirus-Update - das ist ein enormer Zuspruch und ein beeindruckender Vertrauensbeweis. In Deutschland sind viele Menschen über unser Format überhaupt erst zu Podcast-Hörerinnen und Hörern geworden. Gemeinsam mit Christian Drosten und Sandra Ciesek hat das Podcast-Team unaufgeregt, verständlich und seriös über das Coronavirus und den Stand der Forschung berichtet und damit eine neue Form für spannenden Wissenschaftsjournalismus geschaffen."

Das von NDR Info produzierte "Coronavirus-Update" mit Prof. Dr. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, und Prof. Dr. Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität (seit 1. September dabei) beschäftigt sich mit Fragen und Einschätzungen rund um die Pandemie aus virologischer Sicht und mit dem aktuellen Stand der Forschung.

Das NDR Audio Lab "Think Audio" hatte den Podcast nach einer Idee des "Think Audio"-Leiters Norbert Grundei gemeinsam mit NDR Info an den Start gebracht. Die Redaktion im NDR hat Katharina Mahrenholtz, Moderatorin ist Korinna Hennig.

Der Podcast wurde u. a. mit zwei Grimme Online Awards, einem Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises sowie dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet und gehört zu den erfolgreichsten Podcasts des Jahres.

Das NDR Info "Coronavirus-Update" ist verfügbar: immer dienstags ab 17.00 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate, in der ARD Audiothek und dort, wo es Podcasts gibt. Eine gekürzte Version läuft dienstags um 18.05 Uhr im Radio auf NDR Info.

