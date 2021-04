NDR Norddeutscher Rundfunk

"Unsere Geschichte"- Sieben neue Folgen der NDR-Doku-Reihe

Zum Auftakt "Die Lebensretter aus Lübeck" ein Firmenporträt der Drägerwerke

In diesem Frühjahr widmet sich das NDR Fernsehen erneut der Geschichte des Nordens. In sieben neuen Folgen erzählt "Unsere Geschichte" ab 21. April immer mittwochs um 21.00 Uhr von Menschen und Ereignissen, die den Norden geprägt haben.

Die Doku-Reihe startet mit dem Film "Unsere Geschichte - Die Lebensretter aus Lübeck" (Mittwoch, 21. April, 21.00 Uhr). Seit 130 Jahren ist der Name Dräger mit Lübeck verbunden. Die Geschichte des Werkes begann mit der Produktion von Bierzapfanlagen. Heute zählt Dräger zu den Weltmarktführern in der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das Familienunternehmen aus Lübeck stellt auch eines der derzeit begehrtesten Produkte her: Beatmungsgeräte. Zu Beginn der Corona-Pandemie orderte die deutsche Bundesregierung 10.000 Geräte. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen des Unternehmens und zeichnet die Firmen- und Familiengeschichte des Global Players von der Trave nach.

Um historische Apotheken und internationalen Pharmafirmen geht es in der Folge "Unsere Geschichte - Wie die Pillen in den Norden kamen" am 28. April. Unter anderem am Beispiel der Hirsch-Apotheke in Wismar, die seit 1845 und in siebenter Generation von der Familie Framm geführt wird, wird deutlich, wie sich Apotheken und der Beruf des Apothekers entwickelten. Historische Bilder, Filmdokumente und Animationen berichten, wie und warum Deutschland lange Zeit die "Apotheke der Welt" war, welche bedeutenden Entdeckungen und Erfindungen Norddeutsche machten und warum private Apotheken in der DDR nicht erwünscht waren.

Schuster und Schmied, Schäfer, Köhler und Kohlenhändler, viele solcher alten Berufe sind heute nahezu vergessen. In "Unsere Geschichte - Die letzten ihrer Art" am 5. Mai erzählen Norddeutsche, die alte, traditionelle Berufe ergriffen haben, vom Auf- und Abstieg ihres Standes. Von ihnen erfährt man, wie es früher war und mit welchen Hoffnungen sie in die Zukunft sehen.

Anlässlich des 75. Geburtstages von Panikrocker Udo Lindenberg folgt am 12. Mai "Unsere Geschichte - Wir machen unser Ding!" Erzählt wird, wie Udo Lindenberg den Osten aufmischte und wie ihn seine Fans in der DDR feierten.

"Unsere Geschichte - Wie der Bergbau den Harz veränderte" (19. Mai) skizziert, wie der Bergbau Leben und Arbeit im Harz mehr als 1000 Jahre prägte. Ein Erbe sind die Fichtenwälder. Mit dem Holz der schnell wachsenden Bäume wurden die Stollen ausgebaut. Heute sind die Monokulturen zum Großteil vom Borkenkäfer befallen. In Zukunft soll im Harz ein robuster Mischwald entstehen.

Am 26. Mai begibt sich "Unsere Geschichte - Als der Norden schwimmen lernte" auf einen filmischen Streifzug durch die Kulturgeschichte des Schwimmens: angefangen im frühen 19. Jahrhundert mit dem Aufstieg der Seebäder an Nord- und Ostsee, über die Kultur der Badeanstalten mit ihren Brause- und Wannenbädern bis zu den Spaß- und Freizeitbädern heute, die für viele Kommunen in Zeiten knapper Kassen zum unbezahlbaren Luxus geworden sind.

Die NDR Doku Reihe endet am 29. Mai mit der Folge "Unsere Geschichte - Happy Birthday Niedersachsen". 1946 wurden die Länder Oldenburg, Braunschweig, Hannover und Schaumburg-Lippe auf britischen Befehl zusammengefügt, In den vergangen 75 Jahren sind Menschen und Regionen zu einem vielfältigen und erfolgreichen Bundesland zusammengewachsen.

