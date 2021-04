NDR Norddeutscher Rundfunk

"La Callas" in Hamburg - NDR veröffentlicht historische Konzert-Sensation von 1962

Hamburg (ots)

In der Jubiläumssaison zu seinem 75-jährigen Bestehen hebt das NDR Elbphilharmonie Orchester einmalige Schätze aus seinen Archiven. Die neueste Perle: Opernstar Maria Callas in der Laeiszhalle im März 1962 unter der Leitung ihres Lieblingsdirigenten Georges Prêtre. Auf dem Programm standen Arien-Highlights aus Opern von Georges Bizet, Charles Gounod, Gioachino Rossini und Giuseppe Verdi.

Der Mitschnitt des Konzertabends wird ab Freitag, 23. April, auf NDR.de/eo und youtube.com/ndrklassik zu erleben sein - ein einzigartiger Moment der norddeutschen Konzertgeschichte wird damit wieder greifbar und lebendig.

Bereits am 25. Januar hat der NDR das legendäre Galakonzert mit Maria Callas vom 15. Mai 1959 in der Hamburger Laeiszhalle zugänglich gemacht. Eines der wertvollsten Dokumente aus der Geschichte des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Nach dem heiß ersehnten und umjubelten Konzert in Hamburg im Jahr 1959 wurde auch das Konzert der griechisch-amerikanischen Sopranistin 1962 ein Ereignis der Extraklasse.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell