NDR Kultur erweitert sein Hörspiel-Angebot für Jugendliche

Ob im Homeschooling, im Wechselunterricht oder in den Ferien zuhause - für alle Jugendlichen im Norden hat NDR Kultur ein besonderes Hörspiel-Angebot: Sechs Klassiker der Weltliteratur sind vom Montag, 1. März, an in der NDR HÖRSPIEL BOX sowie auf NDR Info Spezial zu hören. Das junge Publikum kann sich auf komische, tragische, romantische und norddeutsche Geschichten freuen - ein wahrer Schatz aus dem Hörspiel-Archiv des NDR.

Los geht es mit Theodor Storms "Der Schimmelreiter" und den hingebungsvollen Visionen des Deichgrafen Hauke Haien, gefolgt von Friedrich Schillers Drama "Maria Stuart", "Die Verwandlung" nach Franz Kafka, "Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist, "Unterm Birnbaum" nach Theodor Fontane und schließlich: "Die Wahlverwandtschaften" nach Johann Wolfgang von Goethe - ein Zweiteiler mit Witz, Leidenschaft und Starbesetzung. Sechs Werke des Literatur-Kanons, die auch Schullektüre sind, in Hörspiel-Form - genau das Richtige für ebenso anregende wie spannende Momente zwischen Homeschooling und Homeoffice.

Katja Marx, NDR Programmdirektorin Hörfunk: "Gute Geschichten können wir jetzt alle gebrauchen. Die Hörspiel-Klassiker sind ein echtes Vergnügen und zugleich anspruchsvolle Unterhaltung. Ich bin sicher: Damit bringen wir frische Farbe in die Tristesse der Pandemie "

Die sechs Hörspiele werden vom 1. März an werktags um 16.00 Uhr auf NDR Info Spezial ausgestrahlt und sind auch in der NDR HÖRSPIEL BOX sowie in der ARD Audiothek als Download verfügbar. Bereits im Januar hatte der NDR sein Bildungsangebot während der Schulschließungen erweitert; auch diese Hörspiele - darunter "Tschick" von Wolfgang Herrndorf - stehen weiter im Netz zur Verfügung unter ndr.de/radiokunst und ndr.de/bildungsangebote.

Sendetermine auf NDR Info Spezial (jeweils um 16:00 Uhr)

1.3. "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm

2.3. "Maria Stuart" von Friedrich Schiller

3.3. "Die Verwandlung" von Franz Kafka

4.3. "Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist

5.3. "Unterm Birnbaum" von Theodor Fontane

8.3. "Die Wahlverwandtschaften" von Johann Wolfgang von Goethe (1/2)

9.3. "Die Wahlverwandtschaften" von Johann Wolfgang von Goethe (2/2)

NDR Kultur bietet Hörspiele immer mittwochs um 20.00 Uhr und Kriminal-Hörspiele sonntags um 19.00 Uhr sowie jederzeit und überall in der NDR HÖRSPIEL BOX. Mehr Informationen unter ndr.de/radiokunst.

