Ein Jahr NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update": Sonderfolge mit Prof. Christian Drosten und Prof. Sandra Ciesek

"Wir können die Ausbreitung verlangsamen" - so lautete vor einem Jahr der hoffnungsvolle Titel zur ersten Folge. Am 26. Februar 2020 ging der NDR Info Podcast "Das Coronavirus-Update" mit Prof. Dr. Christian Drosten und NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig an den Start. Seitdem berichtet der Leiter der Virologie an der Berliner Charité über neue Erkenntnisse aus der Forschung zum Virus und klärt Fragen zur Pandemie - zunächst täglich, inzwischen im wöchentlichen Wechsel mit Prof. Dr. Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität.

Zum Jahrestag erscheint am Freitag, 26. Februar 2021, eine Sonderfolge. NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann, die im vergangenen Jahr zum Podcast-Team hinzukam, blickt gemeinsam mit Christian Drosten, Sandra Ciesek und Korinna Hennig hinter die Kulissen und zurück auf den Tag, als alles anfing.

Der Podcast hat inzwischen 77 Folgen und wurde rund 86 Millionen Mal abgerufen. Das Audio wird von öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen gesendet und über unterschiedliche Streaming-Plattformen zur Verfügung gestellt. Der Podcast wurde mit zwei Grimme Online Awards ausgezeichnet, einem Sonderpreis des Beirats des Deutschen Radiopreises, dem Preis der Bundespressekonferenz, dem Coronavirus Radio Ideas Award, dem Georg von Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus und die Redaktion zum "Team des Jahres" vom Medium Magazin gekürt. Das NDR Info Coronavirus-Update gehört zu den erfolgreichsten aller deutschsprachigen Podcasts.

