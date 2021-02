NDR Norddeutscher Rundfunk

Ehemaliger NDR Intendant Jobst Plog zu Gast bei "NDR Kultur à la carte"

Hamburg (ots)

Im Radio: Freitag, 26. Februar, 13.00 Uhr, NDR Kultur

Jobst Plog, langjähriger NDR Intendant und Mitgründer des deutsch-französischen Kulturkanals ARTE, wird am 26. Februar 80 Jahre alt. NDR Kultur würdigt den bisherigen Lebensweg an seinem Ehrentag in der Radiosendung "NDR Kultur à la carte". Jobst Plog ist live zu Gast und spricht über sein Leben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Leidenschaft für Frankreich.

NDR Intendant Joachim Knuth: "Weitsichtig, weltoffen, unabhängig - das ist Jobst Plog. Die Unabhängigkeit des NDR hat Plog immer verteidigt und dafür gesorgt, dass er zu einem modernen Vier-Länder-Sender wurde. Durch seine Begabung, die Welt aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, und sein ausgeprägtes strategisches Geschick hat Jobst Plog den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland über Jahrzehnte mitgeprägt. Davon profitieren wir bis heute sehr."

Jobst Plog wurde am 26. Februar 1941 in Hannover geboren. Seine Karriere beim Norddeutschen Rundfunk begann 1977 als Justitiar. Bereits 1980 wurde er stellvertretender Intendant des NDR. Von 1991 bis 2008 war er Intendant des NDR und Wegbereiter für den NDR als Rundfunkanstalt für die vier Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Zweimal hatte er in dieser Zeit auch den ARD-Vorsitz inne. Daneben war Plog maßgeblich an der Gründung des deutsch-französischen Kulturkanals ARTE beteiligt, dessen Präsident er von 1999 bis 2002 war.

Das Gespräch mit Jobst Plog auf NDR Kultur am Freitag, 26. Februar, führt Friederike Westerhaus.

Der Videomitschnitt steht auf ndr.de/kultur im Anschluss zur Verfügung.

