"Alle mal herhören!": NDR Radiophilharmonie bietet Lernvideos für Schule und Zuhause

Unter dem Motto "Alle mal herhören!" erweitert die NDR Radiophilharmonie ihr Bildungsangebot für den Musikunterricht. Ab Freitag, 22. Januar, stellt das Orchester unter www.ndr.de/bildungsangebote Lernvideos zu musikalischen Themen bereit, die Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler online nutzen können.

Katja Marx, Programmdirektorin Hörfunk: "Musik tut Kindern gut. Sie verbindet, macht neugierig, sorgt für fröhliche oder tröstende Momente. Wir erweitern deshalb mit 'Alle mal herhören' die Bildungsangebote des NDR zum Homeschooling für Familien ganz bewusst mit einem musikalischen Angebot, das nicht nur wertvoll für die Kinder ist, sondern auch für unser Miteinander zuhause."

Die 15 bis 20 Minuten langen Videos wenden sich vor allem an Grundschulkinder und Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6. Jeder Film behandelt ein eigenes Thema. So wird etwa eine Instrumentengruppe wie das Schlagwerk in all seinen Facetten vorgestellt, werden Begriffe wie Klangfarbe oder Rhythmus anschaulich erklärt oder Unterschiede zwischen Dur und Moll erläutert. Es moderiert Malte Arkona, bekannt aus dem KiKa und als sachkundiger Vermittler musikalischer Themen für Kinder längst etabliert und beliebt. Bei der NDR Radiophilharmonie hat er sich als "Orchester-Detektiv" einen Namen gemacht.

"Alle mal herhören!" - Informationen zur Veröffentlichung

Videos werden ab Freitag, 22. Januar, unter www.ndr.de/bildungsangebote und gezielt unter dem Direktlink www.ndr.de/discovermusic-schule veröffentlicht und danach immer montags und mittwochs um weitere Videos ergänzt.

