Der neue NDR Reportage-Dreiteiler "Lebenswege" rückt jeweils eine gesellschaftliche Gruppe in den Mittelpunkt und zeigt am Beispiel von drei Generationen, wie sich die Lebenswirklichkeit von Menschen über Jahrzehnte verändert hat. Jede Generation muss sich anderen Herausforderungen stellen, macht unterschiedliche Erfahrungen und hat eigene Ziele und Wünsche. Den Auftakt bildet der Film "Lebenswege - Wer ist auf dem Hof der Boss?", am Mittwoch, 24. Februar, um 21.00 Uhr im NDR Fernsehen. Bereits ab dem 22. Februar ist er in der ARD Mediathek zu sehen.

Der Film zeigt Alltag und Herausforderungen auf einem Milchhof in der Wilstermarsch und auf einem Apfelhof im Alten Land. Beispielhaft für Tausende Höfe im Norden.

In der Landwirtschaft ist die Veränderung offensichtlich. Der Großvater hat einst mit Pflug und Pferd das Feld bestellt. Vor 60 Jahren wurde es einfacher. Maschinen übernahmen und heute bewirtschaften die Enkel die Höfe digital und mit Hightech. Da treffen Welten aufeinander, es gibt Diskussionen und Konflikte, aber immer ein gemeinsames Ziel, das nur durch Kompromisse erreicht werden kann: Den Hof so erhalten, dass drei Generationen von ihm leben können.

Um Gastarbeiter und ihre Familien, die in den Norden gekommen sind, und um Frauen, deren Situation und Alltag sich im Laufe der Generationen verändert hat, geht es in den beiden weiteren Folgen.

"Lebenswege - Wer ist auf dem Hof der Boss?" am 24.02.2021, 21.00 Uhr

"Lebenswege - Drei Generationen. Drei Familien. Neun Frauen. am 03.03.2021, 21.00 Uhr

"Lebenswege - Drei Generationen Almanya" am 10.03.2021, 21.00 Uhr

Die komplette Reihe steht bereits ab dem 22.02.2021 in der ARD Mediathek.

Die Folge 1 (24.2.) steht bereits im Vorführraum des NDR-Presseportals als Vorabansicht zur Verfügung.

