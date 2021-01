NDR Norddeutscher Rundfunk

"Wie rassistisch bist Du? Das Experiment" - Das NDR "Kulturjournal" geht Aspekten und Erscheinungsformen des alltäglichen Rassismus nach

Ab Montag, 18. Januar, 22.45 Uhr im "NDR Kulturjournal" und in der ARD Mediathek, sowie bereits jetzt in den Social-Media-Kanälen der "tagesschau" (YouTube, Instagram und Facebook).

In einer dreiteiligen Reihe stellen das NDR "Kulturjournal" und tagesschau24 die Frage "Wie rassistisch bist du?". In Diskussionen und Experimenten wird den vielen Erscheinungsformen des alltäglichen Rassismus nachgespürt und sichtbar gemacht.

"Tagesschau" Sprecher und Moderator Michail Paweletz diskutiert mit sechs Gästen. Sie alle sprechen über Rassismus und seine unterschiedlichen Aspekte und Auswüchse - ganz offen und ehrlich. Die Teilnehmer*innen sind "weiß" und haben sich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Während man sonst häufig bei Rassismus anlassbezogen an Extremisten oder an Menschen denkt, die unter ihm leiden, treffen sich in dem Experiment für das "Kulturjournal" Vertreter der "weißen" Mehrheitsgesellschaft.

Vor allem in Experimenten werden ihre unterschiedlichen Erfahrungen, Empfindungen und Positionen deutlich sichtbar. So verteilen sich die Teilnehmer*innen je nach Meinung und im Zuge der Beantwortung von Fragen im Raum und diskutieren dann ihre unterschiedlichen Standpunkte. Diese Methode ist auch bekannt als "lebendige Statistik" und wird unter anderem in Workshops angewandt. Im Laufe weiterer Experimente und Gespräche wird nicht nur den Teilnehmer*innen deutlich: Die Hautfarbe lässt sich nicht einfach ignorieren, kaum einer ist frei von Vorurteilen, und in einer "weißen" Mehrheitsgesellschaft gibt es nur bedingt Chancengleichheit.

Jede der drei Folgen widmet sich einer Fragestellung: Was ist Rassismus und wie stellt er sich heute dar? Woher kommen Vorurteile und welche Funktion haben sie? Wie können wir mit Rassismus besser umgehen und Ungleichheit verhindern? Zu Wort kommen auch die Antirassismus-Trainerin und Bürgerrechtlerin Tupoka Ogette, die Politikwissenschaftlerin Narku Laing von der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie die Journalistin Hadija Haruna-Oelker.

"Wie rassistisch bist Du? Das Experiment" - ist zu sehen im NDR "Kulturjournal" ab 18. Januar 2021, in der ARD Mediathek und schon jetzt in den Social-Media-Kanälen der "tagesschau" (YouTube, Instagram und Facebook).

