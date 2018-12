Hamburg (ots) - Die Tagesschau geht auf Tour - um mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu diskutieren. Die Redaktion von ARD-aktuell will dabei ihre Arbeit transparenter machen und erklären, nach welchen Kriterien Nachrichten ausgewählt werden. Zugleich soll der Dialog zeigen, welche Inhalte den Menschen in der Tagesschau möglicherweise fehlen - und was Kritiker anders machen würden.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Veranstaltungsreihe im sächsischen Mittweida kommen die Nachrichtenmacher dieses Mal nach Köthen. Die Stadt in Sachsen-Anhalt stand vor rund drei Monaten plötzlich im Rampenlicht: Überregionale und internationale Medien berichteten über die Ereignisse und Demonstrationen in Köthen - so auch die Tagesschau. Wie haben die Menschen in Köthen dieses öffentliche Interesse erlebt? Wie empfanden sie die Berichterstattung über die Ereignisse in ihrer Stadt?

Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell: "Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen. Uns interessiert Ihre Meinung: Schauen Sie Nachrichten? Was erwarten Sie von der Tagesschau und wie beurteilen Sie die Berichterstattung - zum Beispiel über die Ereignisse und Proteste vom September in Köthen? Und wie müsste eine Nachrichtensendung sein, damit Sie sie interessiert?"

Am 12. Dezember kommt die "Tagesschau on Tour" um 18.00 Uhr ins Veranstaltungszentrum Köthen am Schloßplatz 4. Chefsprecher Jan Hofer, Tagesschau-Chefredakteur Kai Gniffke, ARD-Korrespondent Danko Handrick vom MDR und Tagesschau-Redakteure stellen sich dann der Diskussion.

