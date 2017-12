Aschheim (München)/Jakarta (ots) - Wirecard, der internationale Anbieter von digitalen Finanzlösungen, hat Shell Indonesia als neuen Kunden für Fleet Cards (Flottenkarten) gewonnen. Die neue Fleet-Card-Lösung kann für alle Käufe an Shell-Tankstellen in ganz Indonesien eingesetzt werden. Shell hat sich für Wirecard entschieden, um digitale Finanzprozesse auf einer Plattform zu optimieren und von einem hochmodernen Flottenmanagement zu profitieren, bei dem Kontrolle und Effizienz im Mittelpunkt stehen.

Die von Wirecard betriebene Shell-Fleet-Card-Lösung soll Finanzabteilungen, Fuhrparkmanagern und Fahrern von Firmenfahrzeugen ermöglichen, die Unternehmensleistung durch Effizienz bei Treibstoffverbrauch, Zeit und Ressourcen zu verbessern. Berichte sowie die komplette Buchhaltung können mithilfe des Tools in Echtzeit leicht verwaltet werden. Auch Einsparungsmöglichkeiten werden dadurch ersichtlich. Die innovative Flottentechnologie von Wirecard ist durch den Einsatz von registrierten Chipkarten sicher und zuverlässig für autorisierte Fahrzeuge einsetzbar.

Jörg Möller, Executive Vice President Travel and Transport bei Wirecard: "Die Digitalisierung des Flottenmanagements und der -prozesse ist für alle Unternehmen wichtig, um innovativ zu bleiben - somit bietet Wirecard eine flexible Plattform für alle Arten von Institutionen. Wir freuen uns, Shell mit diesem hochmodernen Fleet-Card-Programm in Indonesien zu unterstützen. Durch den Einsatz der Wirecard Flottenkarten-Technologie sind wir auf einer Linie mit der von der indonesischen Regierung initiierten Cashless-Society-Kampagne, auch weil wir den Komfort bargeldloser Zahlungen an Tankstellen erhöhen."

Hani Rochani, Commercial Fleet Manager von PT Shell Indonesia: "Als Weltmarktführer im Kraftstoffeinzelhandel hat sich Shell seit langem darauf konzentriert, durch Produktinnovation und exzellenten Service das beste Fahrerlebnis zu bieten und ein Reisepartner mit umfassenden Lösungen zu sein. Mit der Einführung der Shell Fleet Card bietet Shell Indonesia eine Kombination aus umfassenden Business-Operations-Lösungen inklusive High-Tech-Zahlungsmöglichkeiten und Hochleistungskraftstoff zur Reinigung von Fahrzeugmotoren."

Kaushik Burman, Sales Director (Singapore & Indonesia Cluster) von Shell Commercial Fleet: "Unsere Flottenlösung wurde bereits von 52 Millionen aktiven Nutzern mit einer Milliarde von Transaktionen in 34 Ländern seit 55 Jahren weltweit verwendet. DHL, Fedex oder Jardine sind Beispiele unserer internationalen Kundenbasis. Heute bringen wir unser Portfolio und unsere Fähigkeiten in dieser Branche nach Indonesien, denn wir sehen, dass dieses Land nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich bereit ist, von der starken Kooperation zwischen Shell Fleet Card und Wirecard zu profitieren."

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

