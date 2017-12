Aschheim (München)/London (ots) - Wirecard und Mastercard stellen ab heute mit Pay by Bank app die erste voll digitale Bezahllösung für alle Wirecard-Händler in UK bereit.

Die Pay by Bank wurde von Vocalink, einer Mastercard-Firma, entwickelt und ermöglicht Nutzern über ihre Banking-App Lastschrift-ähnliche Zahlungen für Waren und Dienstleistungen zu tätigen, die direkt von ihrem Girokonto abgebucht werden. Ab heute können Onlinehändler via Wirecard Pay by Bank app in ihre Checkout-Seiten integrieren und ihren Kunden diese neue Zahlungsmethode anbieten.

Dies macht den Bezahlprozess schnell und nahtlos, die Notwendigkeit einer PIN, eines Passworts oder einer Kartennummer entfällt. Transaktionen finden in Echtzeit statt und Nutzer können vor Ausführen der Zahlung ihren Kontostand sehen. Jede Zahlung mit Pay by Bank app erfolgt direkt vom Bankkonto und verwendet sichere digitale 'Tokens' - was bedeutet, dass Nutzer keine finanziellen Daten preisgeben. Maßgeblich ist hierbei, dass die Überprüfung von der vorhandenen, vertrauten Banking-App abgewickelt wird.

Die mobile Bezahl-App von Wirecard, boon, wird die erste digitale Payment-Lösung sein, die Pay by Bank app verwendet, da Nutzer in Echtzeit Geld direkt aus ihrer Pingit-Banking-App laden können. Die neue Version der App wird Verbrauchern in Kürze zur Verfügung stehen.

Jon Wood, Chief Commercial Officer, Pay by Bank app bei Mastercard, sagt: "Pay by Bank app wird die Zukunft von Online- und mobilen Einkäufen mitgestalten, auch weil immer mehr Banken und Händler die Lösung als Zahlungsoption für Einkäufer anbieten und immer mehr britische Banken Pay by Bank app für Millionen von Kunden bereitstellen. Wir freuen uns, dass Wirecard das erste Unternehmen ist, das diese Lösung sowohl als Issuer als auch als Acquirer anbietet. Mastercard ist fest entschlossen, die Zahlungsverkehrslandschaft mit dieser schnellen, sichereren und praktischen neuen Bezahlmethode zu verändern. Weitere Banken werden dies 2018 ihren Kontoinhabern anbieten, einschließlich HSBC."

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard, fügte hinzu: "Wirecard und Pay by Bank app bilden eine mehrwertbringende Partnerschaft für Verbraucher und Händler, die vollkommen mobile, digitale und sichere Zahlungslösungen annehmen möchten. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Mastercard, mit der wir Millionen von Verbrauchern ein hochmodernes Einkaufserlebnis ermöglichen werden."

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Mastercard:

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit dem schnellsten Zahlungsabwicklungsnetzwerk der Welt verbindet Mastercard Verbraucher, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MasterCardNews ode @MasterCardDE, reden Sie mit im Beyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neusten Nachrichten beim Engagement Bureau.

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Mastercard-Medienkontakt



Mastercard UK & Ireland

Adam Keal

Tel.: + (20) 7557 5182

E-Mail: adam.keal@mastercard.com

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell