Allgemeine Zeitung Mainz

Belastungen sind mit Unterstützung leichter zu tragen

Kommentar von Ute Strunk zum Hohen Krankenstand in deutschen Unternehmen

Mainz. (ots)

Der Krankenstand war in Deutschland im vergangenen Jahr so hoch wie nie. Und das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Laut einer Studie des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen ist der Krankenstand mit für die ausgeprägte Konjunkturschwäche verantwortlich, denn die Arbeitsausfälle haben zu beträchtlichen Produktionseinbußen geführt. Dabei macht der Krankenstand sich insbesondere in Branchen bemerkbar, die unter Personalnot und Fachkräftemangel leiden. Etliche gehen aus Verantwortungsgefühl erschöpft und sogar krank zur Arbeit, damit der "Betrieb" nicht zusammenbricht. Vor allem psychische Erkrankungen wie Burn-out haben stark zugenommen. Doch nicht nur die steigende Arbeitsdichte durch den Fachkräftemangel belastet die Gesundheit. Auch Veränderungen innerhalb und außerhalb von Unternehmen haben Auswirkungen. Da andauernde Ängste gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können, spielt in diesen unruhigen Zeiten auch die Zukunftsangst eine Rolle. Untersuchungen haben gezeigt, dass Arbeitnehmer seltener krank sind, wenn sie ihren Arbeitgeber insgesamt als zukunftsfähig bewerten: Wenn Mitarbeiter ein großes Gemeinschaftsgefühl in ihrem Betrieb erleben, wenn sie Unterstützung erfahren und bei Entscheidungsprozessen mit einbezogen werden. Die Unternehmen sind also gefordert - indem sie zum Beispiel für ein gutes Betriebsklima sorgen, aber auch für eine faire Bezahlung. Angebote für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, wie die Flexibilisierung von Arbeitszeit, tragen ebenfalls dazu bei, dass sich die Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen identifizieren. Und dann könnten Belastungen auch leichter zu tragen sein.

