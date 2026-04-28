Österreichs Wanderdörfer

Acht eindrucksvolle Frühlingswanderungen und Weitwanderungen zum Saisonstart

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Villach (ots)

Mit den ersten warmen Tagen steigt die Lust auf neue Wanderungen. Österreichs Wanderdörfer präsentieren eine Auswahl an Frühlingswanderungen und Weitwanderungen.

Die Natur erwacht: Knospen öffnen sich, Wiesen leuchten in frischem Grün und erste Sonnenstrahlen locken Wanderbegeisterte hinaus. Neben klassischen Wanderungen sind viele Weitwanderwege bereits im Frühjahr begehbar und ermöglichen einen sanften Einstieg ins Mehrtageswandern. Österreichs Wanderdörfer präsentieren ausgewählte Frühlingswanderungen und Weitwanderungen – ideal für verlängerte Wochenenden im Mai, wenn oft gilt: Ein Tag ist nicht genug.

Die eindrucksvollsten Weitwanderwege für den Saisonstart:

Die schönsten Wanderwege für den Frühlingsbeginn:

Welche Frühlingswanderungen lohnen sich ganz besonders? Mehr Informationen & Bildmaterial

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