Österreichs Wanderdörfer

Impulstag Weitwandern: Neue Perspektiven für Qualität und Produktentwicklung

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Villach/Millstatt (ots)

Branchentreff in Millstatt rückt Winterweitwandern, Datennutzung und innovative Infrastruktur in den Fokus.

Der erste Impulstag Weitwandern von Österreichs Wanderdörfer fand am 16. April 2026 in Millstatt statt und brachte Produktverantwortliche und Entscheidungsträger:innen unterschiedlicher Destinationen aus ganz Österreich zusammen. Die Teilnehmer:innen tauschten sich zu Winterweitwandern, Ganzjahresstrategien sowie Infrastruktur aus und diskutierten konkrete Lösungsansätze für die Weiterentwicklung von Weitwanderangeboten.

„Dieser Tag ist ein wichtiger erster Schritt, um das Thema Weitwandern mit all seinen Potenzialen und Herausforderungen in den Fokus zu rücken und gezielte Impulse für eine nachhaltige Weiterentwicklung zu setzen“, resümiert Karmen Nahberger, Wanderexpertin von Österreichs Wanderdörfer und Projektbetreuerin von weitwanderwege.com .

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