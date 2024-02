Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW prüft Entlastung von Lehrern durch Schulmanager

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Verwaltungsmanager, die über keine pädagogische Lehramtsausbildung verfügen, könnten in NRW künftig Schulen leiten. Das Schulministerium prüft dieses Modell aktuell, wie Schulministerin Dorothee Feller (CDU) der Tageszeitung "Neue Westfälische" (Bielefeld) sagt. "In unserem Ministerium gibt es seit ein paar Monaten eine Arbeitsgruppe 'Schulleitung'. Denn ich finde, wir müssen schauen: Wie sieht Schulleitung künftig aus? Können wir mehr entlasten? Was wünschen die sich? Müssen Schulleiter Pädagogen sein?"

Dieser Ansatz wäre deutschlandweit einzigartig. In den Niederlanden sei er aber bereits Praxis. "Da sind Verwaltungsmanager Schulleiter. Wir schauen uns dieses Modell gerade an", sagt Feller. Noch sei alles offen. Es gebe viele unterschiedliche Meinungen. "Die einen sagen: Pädagogisches Fachwissen ist wichtig. Schulleiter müssen außerdem unterrichten, um nah dran zu sein. Und die anderen sagen: Könnten wir uns vorstellen", berichtet Feller und regt an: "Notfalls kann man ja zumindest in größeren Systemen auch über eine Doppelspitze nachdenken."

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell