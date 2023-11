Neue Westfälische (Bielefeld)

DOSB-Vorsitzender Burmester verurteilt Terror der Hamas und setzt auf offene Olympische Spiele in Paris

Bielefeld. Gut sieben Monate vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris setzt der Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Torsten Burmester, auf die integrative Kraft des Sports in einer zunehmend konfliktreichen Welt. "Wir können klar verurteilen, zum Beispiel den Terror der Hamas", sagte Burmester der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). "Und wir beziehen klar Position gegen Antisemitismus und Rassismus in Deutschland. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, dass der Sport etwas Verbindendes haben muss."

Die Sicherheitslage in Frankreich sei natürlich vom Nahostkonflikt beeinflusst, "weil gerade die Spiele in Paris als offene, urbane Veranstaltung konzipiert wurden". Das soll auch die Eröffnungsfeier unter Beweis stellen, die über sechs Kilometer an der Seine entlangführen wird. "Natürlich werden die Franzosen die Sicherheitslage ständig beobachten. Und alles daransetzen, diesen Charakter der offenen Spiele aufrechtzuerhalten. Ich hoffe sehr, dass diese Spiele das werden, was sie ursprünglich sein sollten - ein Signal, dass Olympische Spiele ein Fest für die Menschen sind", sagte der Sportfunktionär weiter.

