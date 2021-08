Neue Westfälische (Bielefeld)

Olympiasieger Alexander Zverev vor neuem Vertrag mit Noventi Open in Halle

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird in den nächsten Jahren das Publikum bei den Noventi Open in Halle wohl auch begeistern. Der 24-jährige Held von Tokio steht offenbar kurz vor einem neuen Vertrag mit den Veranstaltern des ATP-Turniers auf Rasen. Das erklärte Turnierdirektor Ralf Weber der Neuen Westfälischen in Bielefeld (Donnerstagsausgabe).

Zverevs bisheriger Drei-Jahres-Vertrag mit den Noventi Open war in diesem Jahr ausgelaufen. Ralf Weber strebt erneut eine Vereinbarung über drei Jahre an. "Ich habe bereits mit Sascha und Mischa Zverev gesprochen und wir sind auf einem guten Weg", so Weber. Bruder Mischa hat seit einiger Zeit das Management von Deutschlands bestem Tennisspieler übernommen.

Ralf Weber hofft, dass der Vertrag noch vor den am 30. August beginnenden US Open in New York unterzeichnet wird. "Sascha liebt unser Turnier. Es wäre großartig, wenn der erste deutsche Einzel-Olympiasieger im Herrentennis auch weiterhin bei den Noventi Open aufschlägt", so der 57-Jährige.

