Mehr als halbiert: Anzahl der Corona-Tests in NRW sinkt massiv

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Die Anzahl der Corona-Bürgertests in NRW geht stark zurück und hat sich im Juni mehr als halbiert. Darüber berichtet die in Bielefeld erscheinende "Neue Westfälische" (Freitagausgabe). So wurden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums in der letzten Mai-Woche in NRW noch gut 4,4 Millionen Bürgertests durchgeführt, der bislang höchste Wert. Zwei Wochen später waren es nur 1,95 Millionen Tests, also nicht einmal mehr halb so viele - und in dieser Woche wurden bis Donnerstag nur noch 920.000 Tests durchgeführt. Davon waren 880 positiv. Bürger können sich in NRW in rund 9.200 Teststellen testen lassen. Der Apothekerverband Westfalen-Lippe geht aber davon aus, dass die Anzahl der Teststellen künftig massiv zurückgehen wird, weil sich die Leistung aufgrund geringerer Vergütung künftig häufig nicht mehr rechne.

