team neusta SE

CONTACT Software und team neusta gestalten Transformation

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

Nach der zum Jahreswechsel bekannt gegebenen Mehrheitsbeteiligung der CONTACT Software GmbH an team neusta treiben beide Unternehmen ihre gemeinsame Neuausrichtung aktiv voran. Ziel ist es, die rund 850 Beschäftigten von team neusta in eine zukunftsfähige Aufstellung zu führen und das Leistungsportfolio beider Häuser konsequent auf einen KI-gestützten Markt auszurichten.

team neusta hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation begleitet. Nun stellt sich der IT-Dienstleister, der seine Kernbranchen bislang in Logistik und Tourismus sieht und unter anderem E-Commerce-Lösungen entwickelt, selbst neu auf. Mit der Übernahme verbunden ist der angekündigte Rückzug von neusta-Gründer Carsten Meyer-Heder bis Ende 2026.

Drei Treiber der Veränderung

Thorsten Haase, der mit dem Unternehmen HEC strategische Digitalisierung mit der Umsetzung individueller IT-Lösungen verbindet und künftig in der Geschäftsführung von team neusta die Rolle eines Chief Transformation Officer übernimmt, benennt drei zentrale Veränderungstreiber - die "drei K": Konjunktur, Künstliche Intelligenz und Kunden. "Wir müssen uns in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie alle anderen Unternehmen unserer Branche bewegen", so Haase mit Blick auf die anhaltend schwache Konjunktur, in deren Folge potenzielle Kunden IT-Projekte verschieben oder streichen.

Den größten strukturellen Hebel sieht Haase in der Künstlichen Intelligenz: "Die KI-Agenten werden sozusagen zu Mitarbeitenden." Künftig sollen KI-Agenten die Entwicklung von Kundenlösungen unterstützen. Zugleich erwarten Kunden einen stärker messbaren Mehrwert ihrer Investitionen. Für team neusta bedeutet das eine grundlegende Weiterentwicklung des eigenen Selbstverständnisses: "Wir müssen uns weg vom klassischen Software- und Beratungshaus hin zu einem eher KI-gestützten Transformationspartner unserer Kunden entwickeln", sagt Haase. "Dazu brauchen wir kreative Menschen, die diese Veränderung mitgestalten."

Transformation mit klarem Zeithorizont

Verantwortlich für die Veränderungsprozesse ist Holger Horn, Chief Transformation Officer bei CONTACT. Sein Fokus liegt auf der Modernisierung der Leistungen und der Struktur der neusta-Gruppe. "Das bringt für neusta vielfältige Geschäftschancen, es bedarf aber auch Veränderung und Notwendigkeit zur Transformation", erklärt Horn. Den Zeitraum dafür beziffert er auf die kommenden eineinhalb Jahre. Schwerpunkte sollen Vertrieb, Marketing und Außenwirkung sein, da Beratung und Umsetzung zunehmend miteinander verschmelzen.

Beide Unternehmen ergänzen sich dabei in ihren Kompetenzfeldern. Während CONTACT mit seinen rund 650 Beschäftigten auf Software für die Produktentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau spezialisiert ist, bringt team neusta langjährige Erfahrung in der Entwicklung individueller IT-Lösungen ein.

Beschleunigter Wandel und neue Rollen

Bereits das vergangene Jahr stand bei team neusta im Zeichen der Veränderung, wie der langjährige Geschäftsführer Fabian Gutsche betont: "Mit den Synergien von CONTACT können wir diesen Prozess nochmals beschleunigen." Im Zentrum stehe dabei die Weiterentwicklung der Software-Entwicklungsteams: "Wir müssen schauen, wie wir den modernen Software-Entwickler transformieren." Den werde es weiterhin geben - KI mache jedoch viele Aufgaben einfacher.

Zugleich gewinnt das Thema Sicherheit an Bedeutung: Wenn KI künftig etwa Webanwendungen erstellt, wächst auch das Risiko von Cyberangriffen. Hier will team neusta seine vorhandene Expertise einbringen. "Das bleibt unser Job, und da müssen wir die Kolleginnen und Kollegen begleiten, um ihnen das Werkzeug KI an die Hand zu geben", so Gutsche. Stärker in den Mittelpunkt rücke dabei auch die Anwenderperspektive.

Digitale Souveränität als Chance

Ein wachsendes Kundenthema sehen beide Unternehmen in der digitalen Souveränität - also der Frage, in welchem Land in der Cloud gespeicherte Daten liegen. Hier wollen CONTACT und team neusta bestehende wie neue Kunden gezielt unterstützen. CONTACT entwickelt dafür eigene KI-Modelle, die auf der Datenbasis der Kunden Entwicklung und Konstruktion beschleunigen - innerhalb einer europäischen Infrastruktur mit Datenhaltung auf europäischen Servern.

Perspektivisch sollen CONTACT-Kunden aus dem industriellen Bereich auch zu neusta-Kunden werden, über Regionen und Ländergrenzen hinweg. "Da ist ein Investitionsstau in den Branchen entstanden. Wir wollen helfen, Wettbewerbsfähigkeit zurückzubringen", sagt Horn.

Gemeinsamer Weg, eigenständige Standorte

Einen ersten gemeinsamen Auftritt zeigten CONTACT und team neusta im April auf der Hannover Messe - für team neusta die Premiere auf der Messe. Künftig soll team neusta zudem vom bundesweiten Netz der zehn CONTACT-Standorte und dem internationalen Netzwerk profitieren. Räumlich bleiben beide Unternehmen eigenständig verankert: team neusta in der Bremer Überseestadt, CONTACT im Technologiepark an der Universität. Von dort aus wollen sie gemeinsam neue Kunden gewinnen - im Sinne des bereits 2025 eingeführten neusta-Leitspruchs "Shaping your digital future".

Original-Content von: team neusta SE, übermittelt durch news aktuell