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Rina (14) und Aki (18) aus Herzogenaurach triumphieren live im "Dein Song"-Finale und sind "Songwriter des Jahres" 2026!

Stimmungsvoller Song "Without You" überzeugt das Publikum

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Erfurt (ots)

Mit großen Emotionen endete am Freitagabend das Live-Finale der 18. Staffel von "Dein Song" (ZDF): Das Geschwisterpaar Rina (14) und Aki (18) aus Bayern überzeugte mit ihrem selbst komponierten Song "Without You" und erhielten im Publikumsvoting die meisten Stimmen. Damit setzten sie sich gegen sechs weitere Final-Acts durch und sicherten sich den Titel "Songwriter des Jahres" 2026.

Neben der begehrten "Dein Song"-Trophäe erhält das Gewinner-Duo vom ZDF eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro, um ihre musikalische Entwicklung weiter voranzutreiben. Ein toller Erfolg, der die beiden jubeln ließ: "Mein erster Gedanke war: Träume ich? Es ist einfach ein mega Gefühl", freute sich Rina direkt nach der Verkündung. Ihr Bruder Aki ergänzte: "Das konnte vorher wirklich niemand erwarten, die Staffel war so stark. Jeder Song hätte easy gewinnen können. Wir werden heute richtig feiern!"

In der letzten Phase des Wettbewerbs und in Vorbereitung auf den Finalabend wurden Rina & Aki von ihrem Musikpaten Levent Geiger unterstützt, der voll des Lobes über seine Schützlinge war: "Ich habe mich so krass für die beiden gefreut, sie haben es wirklich verdient! Und natürlich bin ich sehr stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Die Zusammenarbeit hat richtig viel Spaß gemacht, es hat menschlich perfekt gepasst! Mein Tipp für die Zukunft: Die beiden sollen den Spaß nicht verlieren, dann bleiben sie für immer glücklich." Neben Levent Geiger standen den Final-Acts weitere Prominente als Musikpatinnen und Musikpaten zur Seite: YouTube-Star Marti Fischer, die Singer-Songwriterinnen Loi, Esther Graf, Leslie Clio und LOTTE sowie Singer-Songwriter Tom Twers begleiteten die Nachwuchstalente bei der Weiterentwicklung ihrer Songs.

Auch die neue "Dein Song"-Jury mit Singer-Songwriterin Madeline Juno, "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate sowie Sängerin und Produzentin Aisha Vibes fieberten im Studio mit und zeigten sich angetan von der Kreativität der Talente und der musikalischen Qualität ihrer Songs. Durch das große Finale führte das "Dein Song"-Moderationsduo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner. Als Special Guest trat Singer-Songwriterin und ehemalige "Dein Song"-Gewinnerin LINA mit ihrem Song "Liebst Mich" auf. Außerdem begeisterten alle Kandidatinnen und Kandidaten der 18. Staffel mit einer gemeinsamen Performance und dem selbst geschriebenen Staffelsong "Hand in Hand". Wie dieser Song entstand, ist ab dem 21. März in einer Mini-Serie auf kika.de, in der KiKA-App und auf dem KiKA-YouTube Kanal zu sehen. Auf den gleichen Plattformen spricht Jeannie Naomi Wagner am Morgen nach dem Finale beim traditionellen Frühstücksinterview mit den "Songwritern des Jahres" über ihren Sieg, die emotionalen Momente des Finales und die spannende "Dein Song"-Reise der 18. Staffel.

Am Montag, dem 23. März, steht ein zusätzliches Highlight für alle "Dein Song"-Fans an: Ab 20:00 Uhr sind Rika und Aki im Live-Chat auf kika.de zu Gast und beantwortet Fragen rund um das Finale und ihren Song.

Startschuss zur 19. Staffel "Dein Song"

Auch nach dem Finale geht die musikalische Reise weiter: Talentierte Komponistinnen und Komponisten bis 18 Jahren dürfen sich mit ihren Songideen und schon jetzt auf kika.de für die neue "Dein Song"-Staffel bewerben. Und auch die ersten Musikpaten steht bereits fest: Das Musik-Duo HE/RO mit den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann überraschte die Fans am Finalabend mit ihrer Zusage für die kommende Ausgabe.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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