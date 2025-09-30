KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die Streaming-Highlights im Oktober bei KiKA (10/2025)

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Highlights im Überblick:

Ab 1. Oktober 2025 Premiere "besseresser Kids: Lege packt's an" (ZDF)

Ab 2. Oktober 2025 Neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" (MDR)

Ab 3. Oktober 2025 Alle Staffeln "Find me in Paris" (ZDF)

Ab 3. Oktober 2025 Angebote zum Tag der Deutschen Einheit

Ab 9. Oktober 2025 Neue Staffel "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" (ZDF)

Ab 31. Oktober 2025 "Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF)

Premiere "besseresser Kids: Lege packt's an" (ZDF), ab 1. Oktober 2025

Factual-Reihe | UT | für Grundschulkinder und Preteens

Sebastian Lege will wissen, was in Deutschlands Schulen auf die Teller kommt und wie er mit seiner Expertise helfen kann, die Situation zu verbessern. In seiner Werkstatt arbeitet er gemeinsam mit den Kids an gesünderen Alternativen und regt mit Ausflügen auf einen Bauernhof oder Schulgarten-Projekten zum bewussten Umgang mit Lebensmitteln an.

Wo schauen? Die ersten vier Folgen der Factual-Reihe sind ab dem 1. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Weitere vier Folgen werden am 15. Oktober 2025 veröffentlicht.

Neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" (MDR), ab 2. Oktober 2025

Dokumentation | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Drei Jungen und Mädchen erleben tierische Abenteuer im Zoo. Die Kids haben einen gemeinsamen Traum: Sie wollen Tierpflegerinnen und Tierpfleger werden. Ohne Eltern leben sie als kleine Zoo-WG zusammen und bekommen während ihres Praktikums einzigartige Einblicke in ihren Traumberuf.

Wo schauen? Die neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids" ist ab 2. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Alle Staffeln "Find me in Paris" (ZDF), ab 3. Oktober 2025

Tanzserie | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Lena ist eine junge russische Prinzessin, die im Jahre 1905 inkognito, unter einem fremden Namen, eine Ausbildung an der Pariser Ballettschule beginnt. Ein mysteriöses Ereignis katapultiert sie ins Jahr 2018. Dort muss sie sich nicht nur erneut und unter vollkommen anderen Vorzeichen als Tänzerin beweisen, sondern auch hinter das Geheimnis ihrer Zeitreise kommen.

Wo schauen? Alle drei Staffeln der Tanzserie sind ab 2. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Angebote zum Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 2025

Themen-Bündelung | für Grundschulkinder & Preteens

Rund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober stellt KiKA online Angebote in den Mittelpunkt, die sich fiktional und nonfiktional mit der DDR und dem Mauerfall auseinandersetzen. Mit dabei sind die International Emmy-nominierte Dokumentation "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" (MDR/WDR), die Animationsserie "Fritzi und Sophie: Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR) und weitere Wissensangebote zum Thema wie "Die Checker-Webshow: Vereintes Deutschland - Mauerfall und dann?" (BR).

Wo schauen? Alle Inhalte zum Thema sind auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Neue Staffel "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" (ZDF), ab 9. Oktober 2025

Animationsserie | UT | für Grundschulkinder

Seit drei Staffeln beschützen Robin und seine Freunde nun schon mit Mut und Hingabe die Bewohner*innen von Nottingham und des Sherwood Forest vor Ungerechtigkeiten und vor allem vor der Habgier des Prinzen John. Neben den lieb gewonnenen Bekannten bereichern neue spannende Figuren, wie die Druidin Katell, die Abenteuer von Robin Hood.

Wo schauen? Die neue Staffel "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" ist ab 9. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF), ab 31. Oktober 2025

Grusel-Komödie | UT | für alle

Durch einen Blitzeinschlag an der Geisterbahn von Tammis verstorbenem Opa werden drei Holzgeister lebendig und richten mit ihren magischen Fähigkeiten Chaos an. Die Teenager Tammi, Umbo und Keks haben alle Hände voll zu tun, den Freizeitpark zu retten, und bringen nebenbei auch die verkrachte Familie wieder zusammen.

Wo schauen? Die Grusel-Komödie ist ab 31. Oktober 2025 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Schon gewusst? Aus KiKA-Player wird KiKA

Das umfangreiche und hochwertige Streamingangebot von KiKA von ARD und ZDF ist unter neuem Namen ab sofort in allen gängigen Stores zu finden. Mit der Umbenennung der KiKA-App gehen sowohl inhaltliche als auch technische Updates einher.

Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell