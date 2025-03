KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Coop Troop"- Tierisch-turbulente Truppe feiert Premiere

Neue 3D-Animationsserie ab 25. März 2025 bei KiKA

Erfurt

Lustig, schnell, skurril und warmherzig kümmert sich "Coop Troop" um Tiere in Not. Ob ein verschwundenes Geburtstagskind, eine verrücktgewordene Fernbedienung, ein Sesamkorn im Krokodilgebiss oder ein frierender Hauskater, die fünf außergewöhnlichen tierischen Helden sind immer zur Stelle, um die Probleme ihrer Freundinnen und Freunde zu lösen. Die 3D-Animationsserie "Coop Troop" (KiKA) feiert am 25. März 2025 Premiere und wird täglich um 17:50 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gezeigt.

Die Coop Troop - das sind das hyperaktive Kaninchen Maggie, das exzentrische Erfinderhuhn Flo, das lebenslustige Schwein Clive, das schüchterne Lamm Billy und das rätselhafte Ei Jo. Wenn ihr rotes Telefon klingelt, braucht jemand Hilfe, und so macht sich die Truppe in ihrem umgebauten Hühnerstall auf den Weg. Egal, wie einfach das Problem ist, die Coop Troop findet immer einen Weg, es zu lösen - normalerweise auf eine eher umständliche Art und Weise, wodurch jede Mission außer Kontrolle gerät. Während sie verzweifelt versuchen, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen, ziehen sie noch mehr Chaos an. Aber mit der Coop Troop ist ein Happy End, wenn auch auf Umwegen, immer garantiert.

Die fünf tierischen Helden zeigen in der neuen Animationsserie, wie wichtig Freundschaft und gegenseitige Unterstützung sind. Die unterschiedlichen Charaktere der Tiere unterstreichen die Bedeutung von Vielfalt und Akzeptanz in einer Gemeinschaft, denn nur gemeinsam ist die "Coop Troop" stark. Die Geschichten schärfen das Bewusstsein für das Wohl der anderen und stärken das Verständnis von Mitgefühl und Fürsorge.

"Coop Troop" ist eine internationale Koproduktion von Sixteen South Originals mit Mikros Animation IP sowie France télévisions und Tencent Video und wurde gemeinsam von Colin Williams und dem Kinderbuchautor und Illustrator Alex T. Smith entwickelt. Für KiKA sind Tina Debertin und Silke Haverkamp für die Redaktion zuständig. Die Serie ist mit Untertiteln verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

