Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection, Marriott International

Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection empfängt Reisende für einen romantischen Aufenthalt im Herzen der natürlichen Schönheit von Ubud

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire)

Das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection liegt im ruhigen Naturparadies von Sebatu und markiert ein neues Kapitel in der Expansion der Autograph Collection in Indonesien. Nur 10 Minuten von den Reisfeldern von Tegallalang und 25 Minuten von Kintamani entfernt, bietet das Resort einen harmonischen Rückzugsort, der die Gäste mit der Natur und der lokalen Kultur verbindet.

Innerhalb des Resorts können die Gäste an Melukat teilnehmen, einem heiligen balinesischen Reinigungsritual, das von einem spirituellen Führer aus dem Dorf Sebatu geleitet wird und den inneren Frieden und die kulturelle Erkenntnis fördert.

Ein Heiligtum aus Design und Wellness

Das Resort spiegelt die Kunstfertigkeit von Sebatu wider und kombiniert balinesisches und modernes Design mit natürlichen Materialien wie Holz und Stein. Die Gäste haben die Wahl zwischen 20 Suiten und 10 beheizten Pool-Villen mit Blick auf das Tal. Das Pravi Spa ergänzt diese ruhige Umgebung mit alten Heiltraditionen und Produkten aus der Region.

Kulinarische Reisen

Das Tangelo Restaurant bietet eine halbfeine Küche mit internationalem Touch, während die Verdant Pool Lounge & Bar von Wellness inspirierte Menüs anbietet. Diese Lokale sind so konzipiert, dass sie sowohl den Gaumen als auch die Sinne fesseln.

Die Schätze von Ubud erkunden

Das Resort ist ein Tor zu berühmten Reisezielen und befindet sich in der Nähe der alten Tempel von Gunung Kawi, der heiligen Quellen von Tirta Empul und der üppigen Reisterrassen von Tegallalang. Die Gäste können verschiedene Outdoor-Aktivitäten genießen oder die Natur erkunden, z. B. Dschungel-Trekking, Wandern auf dem Berg Batur und Wildwasser-Rafting.

Unvergessliche Erlebnisse

Die Gäste sind eingeladen, in die balinesischen Traditionen einzutauchen, indem sie an kulturellen Erlebnissen wie der Herstellung von Canang Sari, balinesischem Kunsthandwerk, balinesischem Lebensstil, dem Besuch des alten Wassertempels von Gunung Kawi und der Teilnahme an einer Reinigungszeremonie teilnehmen.

Wie können die Leser mit uns in Kontakt treten?

Weitere Informationen über das Cicada Resort Bali Ubud finden Gäste unter www.cicadaubud.com, oder sie können sich mit dem Resort über die sozialen Medien auf Facebook und Instagram @cicadaubud verbinden.

Über das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection

Das Resort ist mehr als nur ein Ort zum Übernachten, denn hier trifft persönlicher Service auf ruhigen Luxus inmitten der natürlichen Schönheit Balis. Das Design spiegelt die natürliche Schönheit Balis wider und kombiniert Holz- und Steinmaterialien mit lokaler Handwerkskunst, was eine einladende Atmosphäre schafft, die perfekt zum Entspannen ist. Für kulinarische Genießer gibt es das Restaurant Tangelo, das internationale und lokale Küche anbietet. In der Verdant Pool Lounge & Bar kann man vor der Kulisse des üppigen Grüns entspannt speisen. Das am Sebatu-Tal gelegene Pravi SPA verbindet traditionelle balinesische Behandlungen mit natürlichen Zutaten aus der Region zu einem ganzheitlichen Wellness-Erlebnis.

