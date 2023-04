KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

KiKA zeigt religiöse Vielfalt in "Zeig mir Feiertage!"-Premieren

Doku-Reihe stellt Ostern, das Ramadanfest, Himmelfahrt und Pfingsten vor

Erfurt (ots)

KiKA-Moderatorinnen Elisabeth und Soraya sind zur Stelle, wenn in Familien gefeiert wird. In der Doku-Reihe "Zeig mir Feiertage!" (Radio Bremen/KiKA) entdecken sie die Feste der drei Weltreligionen Christentum, Islam und Judentum und finden mehr über ihre Ursprünge und Traditionen heraus. In vier neuen Episoden zeigen sie dieses Mal, was zu Ostern, am Ramadanfest, an Himmelfahrt und Pfingsten gefeiert wird. Die gesamte Doku-Reihe steht bereits jetzt auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

"Zeig mir Ostern!" am 7. April 2023 um 15:15 Uhr und am 9. April 2023 um 20:00 Uhr bei KiKA

Bunt gefärbte Eier, die im Garten versteckt sind und ein Feuer, das die ganze Nacht lang brennt. Was hat das eigentlich mit der Auferstehung von Jesus zu tun? Moderatorin Soraya erfährt von der Ministrantin Marlene mehr über die Traditionen des Osterfests.

"Zeig mir das Ramadanfest!" am 16. April 2023 um 8:35 Uhr bei KiKA

Millionen von Muslim*innen fasten jedes Jahr für einen Monat von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Elisabeth trifft auf Hamza und seine Familie, die diesem Brauch ebenfalls nachgehen. Gemeinsam feiern sie den letzten Tag des Fastenmonats - das Ramadanfest.

"Zeig mir Himmelfahrt!" am 18. Mai 2023 um 12:00 Uhr bei KiKA

40 Tage nach Ostern ist Himmelfahrt. Was verbirgt sich hinter dem Feiertag, der jedes Jahr von vielen Christ*innen gefeiert wird? Moderatorin Soraya geht gemeinsam mit Maja dem Fest auf die Spur und kommt dabei dem Himmel selbst ein Stück näher.

"Zeig mir Pfingsten!" am 28. Mai 2023 um 20:00 Uhr bei KiKA

Was haben um die Wette rennende Hunde mit dem christlichen Fest Pfingsten zu tun? Der christliche Feiertag wird jedes Jahr im Frühling zelebriert, was dabei aber genau gefeiert wird, wissen nur die wenigsten. Valentina lädt Moderatorin Elisabeth zu einer ganz besonderen Pfingst-Tradition ein und erklärt ihr die Hintergründe.

Bei "Zeig mir Feiertage!" (Radio Bremen/KiKA) entdecken die Reporterinnen Elisabeth ("ERDE AN ZUKUNFT" /KiKA) und Soraya ("Team Timster" /KiKA/rbb/NDR) die Feiertage der großen Weltreligionen und gehen den Ursprüngen und den damit verbundenen Traditionen nach. Sie besuchen Kinder in ganz Deutschland und begleiten sie bei den Vorbereitungen und Feierlichkeiten in ihren Familien und Gemeinden.

"Zeig mir Feiertage!" (Radio Bremen/KiKA) ist eine Bremedia Produktion im Auftrag von Radio Bremen und KiKA. Die Redaktion für Radio Bremen verantwortet Michaela Herold, für KiKA zeichnen Rafael Bies und Matthias Huff verantwortlich.

Weitere Informationen zu der Doku-Reihe finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell