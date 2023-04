KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die Schlümpfe" für Deutschen Hörfilmpreis nominiert

KiKA-Koproduktion hofft auf renommierten Preis für die beste Audiodeskription

Erfurt (ots)

Auch in diesem Jahr werden beim Deutschen Hörfilmpreis wieder herausragende Hörfilm-Produktionen ausgezeichnet. In der Kategorie "Kinder-/Jugendfilm" ist die erste Staffel der KiKA-Koproduktion "Die Schlümpfe" (KiKA) nominiert. Der Deutsche Hörfilmpreis, vergeben vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV), würdigt seit 2002 herausragende Hörfilme sowie Projekte, die diese barrierefreien Filmerlebnisse voranbringen. Der 21. Deutsche Hörfilmpreis wird am 20. Juni 2023 in Berlin verliehen.

"Die Schlümpfe" ist eine internationale Koproduktion von Peyo Productions, Belgien, mit dem französischen Sender TF1, den belgischen Sendern Ketnet und RTBF/OUFtivi und KiKA. Redaktionell verantwortliche zeichnen bei KiKA Tina Debertin, Silke Haverkamp und Sebastian Debertin. Die Audiodeskriptionsfassung der Serie wird von Nicolai Produktion und der STL Leipzig GmbH umgesetzt. Die Sprecherin aller "Die Schlümpfe"-Folgen ist Annelie Leschke.

Ab 14. April 2023 startet die 2. Staffel "Die Schlümpfe" bei KiKA. Alle neuen Folgen werden ebenfalls als AD-Fassung zur Verfügung gestellt.

