"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es?" ab 18. März bei KiKA

Doku-Reihe über Glück, Liebe und andere Gefühle

Erfurt (ots)

Wenn ein Gefühl plötzlich stark wird, ist es oft nur schwer zu kontrollieren. Dann schießen vor Trauer oder Wut die Tränen in die Augen oder das Herz fühlt sich an, als platze es vor Freude und Glück. Gefühle sind mächtig. Aber warum? Was passiert da eigentlich in unserem Körper, und wie gehen wir am besten mit unseren Emotionen um? Die KiKA-Moderator*innen Soraya und Simon finden es heraus und gehen in sechs spannenden Episoden Glück, Angst, Neid, Liebe, Ekel und Wut auf die Spur - ab dem 18. März 2023 bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es? Glück" am 18. März 2023 um 15:00 Uhr

Simon macht sich auf die Suche nach dem Glück - und beglückwünscht zunächst Elisabeth zu ihrem zwölften Geburtstag. Elisabeths täglicher Glücksbringer ist ein Meerschweinchen, Quini dagegen holt sich sein gutes Gefühl beim Fußball. Mit Simon und Kummerkasten-Expertin Sabine erkennen sie: Es gibt viele Wege, um glücklich zu werden.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es? Ekel" am 25. März 2023 um 15:00 Uhr

Ekel ist ein unangenehmes Gefühl. Aber warum gibt es das überhaupt? Und was passiert bei Ekel im Körper? Das will Soraya gemeinsam mit Rashad herausfinden. Beide merken, dass es ganz normal ist, sich zu ekeln und es sogar ein nützliches Gefühl sein kann.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es? Neid und Eifersucht" am 1. April 2023 um 15:00 Uhr

Wer gibt gern zu, neidisch zu sein? Niemand! Dabei kennen alle das Gefühl, jemandem etwas nicht zu gönnen oder, wenn wir die Aufmerksamkeit einer geliebten Person nicht teilen wollen. Aber was kann man tun? Zusammen mit Lina sucht Simon nach einer Lösung. Beide erkennen: selbst Neid kann für etwas gut sein.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es? Liebe" am 8. April 2023 um 15:00 Uhr

Liebe hat viele Gesichter. Die Liebe zur Familie, zu Freund*innen oder einem Haustier. Welche verschiedenen Formen es gibt und was in unserem Körper passiert, wenn wir Liebe fühlen, findet Soraya heraus. Dazu trifft sie Benni, der zum ersten Mal richtig verliebt ist, und die Geschwister Emil und Lotta.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es? Angst" 15. April am 2023 um 15:00 Uhr

Seit Johan seinen besten Freund und seinen Opa an Krebs verloren hat, leidet er unter Verlustangst. Simon trifft ihn und spricht mit ihm darüber. Mit Feuerwehrfrau Wiebke erkunden die beiden eine Wache und tauschen sich mit ihr aus - nicht übers Löschen von Feuer, sondern darüber, wie man mit Ängsten umgehen kann.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es? Wut" am 22. April 2023 um 15:00 Uhr

Wut ist ein Gefühl, mit dem jede Person anders umgeht. Die einen schreien oder stampfen mit dem Fuß auf, andere weinen und ziehen sich zurück. Aber was genau macht uns eigentlich wütend? Und was passiert im Körper, wenn die Wut in uns brodelt? Soraya findet es gemeinsam mit Monique heraus.

"KUMMERKASTEN - Fühlst Du es?" ist eine Bremedia Produktion im Auftrag von Radio Bremen und KiKA. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Michaela Herold (Radio Bremen), Gunnar Gerstel, Ricarda Kudernatsch und Anna-Sophie Kölsche (alle KiKA).

