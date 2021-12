KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Der Countdown läuft: 19. Junior Eurovision Song Contest - 19 Länder - am 19. Dezember

Vorbereitungen für Final-Show 2021 in Paris

Erfurt (ots)

Bald steigt die JESC 2021-Party in Paris: Die 19 Acts für den Junior Eurovision Song Contest 2021 stehen fest. Der 19. Dezember rückt immer näher und die französische Hauptstadt macht sich endgültig bereit für den Junior ESC. KiKA überträgt die Liveshow am 19. Dezember ab 16:00 Uhr - bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player sowie auf eurovision.de.

Die Proben und Reise-Vorbereitungen der zehn- bis 14-jährigen Talente aus den 19 Teilnehmer-Ländern laufen auf Hochtouren. Alle starten zu ihrer ganz besonderen Reise nach Paris. Pauline (13) geht für Deutschland an den Start. Ihr Song "IMAGINE US" orientiert sich am offiziellen JESC-Motto "Imagine" ("Stell Dir vor").

14 Einzelinterpret*innen und fünf Gruppen treten an. Wieder mit dabei ist Rekordhalter Georgien (Sieger in den Jahren 2008, 2011 und 2016). Deutschland ist zum zweiten Mal beim Junior ESC dabei.

"Imagine Us" - Die Reise nach Paris am 13. Dezember bei KiKA

KiKA startet den Countdown zum großen Finale in Paris am Montag, 13. Dezember - mit Pauline und den jungen Acts aus ganz Europa. Das Team der Sendung "KiKA LIVE" war beim Musikvideo-Dreh zu 'IMAGINE US' dabei und begleitet Paulines Vorbereitungen zum Junior ESC - am 13. und 14. Dezember um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Ab 15. Dezember wird täglich über Paulines Vorbereitungen und Erlebnisse in Paris berichtet. Kurz vor der großen Live-Show am 19. Dezember um 15:40 Uhr stimmt Ben Paulines Fans live aus dem Studio in Erfurt ein.

Die Highlights im Überblick:

13. Dezember, 20:00 Uhr "KiKA LIVE: JESC - Making of Musikvideo IMAGINE US" (KiKA)

14. Dezember, 20:00 Uhr "KiKA LIVE: JESC - Die deutsche Teilnehmerin Pauline" (KiKA)

15. Dezember, 20:00 Uhr "Junior ESC Paris 2021 - Der Countdown" (AT) (NDR)

16. Dezember, 20:00 Uhr "Junior ESC Paris 2021 - Der Countdown" (AT) (NDR)

17. Dezember, 19:30 Uhr "Junior ESC Paris 2021- Der Countdown" (AT) (NDR)

18. Dezember, 20:00 Uhr, "Junior ESC Paris 2021 - Der Countdown" (AT) (NDR)

19. Dezember, 9:10 Uhr, "Check Eins: Junior ESC Paris 2021 - Der Countdown" (ARD)

19. Dezember, 15:40 Uhr, "Junior ESC - Der Countdown" (AT) (KiKA)

19. Dezember, 16:00 Uhr, "Junior Eurovision Song Contest Paris 2021", live aus Paris

Voting am 19. Dezember - Eure Stimme für Pauline

Ab Freitag, den 17. Dezember um 20 Uhr kann auf kika.de gevotet werden! Bis zum 19. Dezember gibt es die Möglichkeit für den deutschen Beitrag beim Junior ESC abzustimmen.

Der 19. Junior Eurovision Song Contest findet am Sonntag, dem 19. Dezember 2021, in der "La Seine Musicale" in Paris unter den gültigen Pandemieschutzregelungen statt. Ausrichter ist France Télévisions in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Gemeinsam mit dem NDR verantwortet KiKA die deutsche Beteiligung. KiKA zeigt den Junior ESC live ab 16:00 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf kika.de, eurovision.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. Hier steht für registrierte Nutzer*innen Bildmaterial zum Download bereit.

Alle Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt.

