Erfurt (ots)

Das prominente Lineup für den "KiKA Award" 2021, der im Rahmen einer großen Liveshow aus Erfurt am 26. November um 19:30 bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player gezeigt wird, steht fest. Neben den bereits verkündeten Pat*innen, der mehrfachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Bahnradfahren Kristina Vogel und "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate, werden YouTube-Star Sally Öczan ("Sally´s Welt") und Schauspieler Lucas Reiber die Preise auf der Showbühne an die engagierten Kinder und Jugendlichen verleihen.

"Ich finde es großartig, dass nicht nur die Projekte mit einem 'KiKA Award' ausgezeichnet werden, sondern die Kinder und Jugendlichen auch eine Plattform erhalten, bekannt zu werden, um so noch mehr Unterstützung zu erhalten", ist Sally Öczan von der Idee des "KiKA Award" begeistert. "Es ist mir eine Ehre, meine Reichweite für Kinder und Jugendliche zu nutzen, die ihre Freizeit mit sinnvollen Beschäftigungen füllen."

Auch Lucas Reiber möchte sich für die Leistungen der Kids stark machen: "Wir können uns so viel bei Kindern abgucken und von ihnen lernen. Denn oft haben sie einen viel klareren Blick als Erwachsene, was wirklich zählt auf dieser Welt und dass man einfach anfangen muss - egal, wie klein ein Projekt anfangs scheint. Greta Thunberg war 15, als sie mit ihrer Meinung und einer klaren Haltung auf die Straße gegangen ist. Jetzt ist die ganze Welt im Wandel!"

Die prominenten Pat*innen freuen sich auf ihre Kategorie und sind schon ganz gespannt, welche innovativen Ideen sie mit einer Trophäe auszeichnen dürfen.

"Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate vertritt den "KiKA Kinder für Kinder Award" für das Engagement von Kindern für Kinder,

vertritt den für das Engagement von Kindern für Kinder, Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel überreicht den "KiKA Make a Change Award " für sozial-politisches Engagement,

überreicht den " für sozial-politisches Engagement, Sally Özcan steht für den "KiKA Clever Online Award" für verantwortungsvolle Mediennutzung,

für verantwortungsvolle Mediennutzung, Lucas Reiber verleiht den "KiKA For Our Planet Award" für nachhaltiges Engagement.

Mit Augenmerk auf Solidarität und Zusammenhalt setzen die Macher*innen des "KiKA Award" darüber hinaus in diesem Jahr ein besonderes Zeichen: Mit dem "KiKA Award Spezial" wird ein Projekt ausgezeichnet, das in herausragender Weise den Opfern der Flutkatastrophe in Deutschland zugutekommt. Dabei wird vor allem die aktive Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen in den Krisengebieten honoriert.

Präsentiert vom neuen Moderations-Duo Jess Schöne und Tommy Scheel wartet auf das Publikum und Gäste ein volles Programm: Neben der Award-Verleihung und vielen weiteren Überraschungen, sorgen auch die Show-Acts des Abends für Stimmung. Award-Pate Johannes Strate performt mit seiner Band "Revolverheld" den Titel "Neu erzählen" und die 12-jährige Pauline präsentiert als deutsche Teilnehmerin des diesjährigen "Junior Eurovision Song Contest" ihren Beitrag "Imagine Us".

Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich.

Weitere Informationen zum "KiKA Award" stehen auf kika-award.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de bereit.

