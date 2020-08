Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Saray und die Tourist*innen: Ibiza in Coronazeiten"

Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" zeigt Sommer-Alltag auf der Urlaubsinsel

Erfurt (ots)

Wie sieht der Insel-Alltag auf Ibiza in diesem Sommer aus? Die 13-jährige Saray hofft, dass endlich wieder viele Urlauber*innen in ihre Badebucht zurückkehren. KiKA zeigt "Schau in meine Welt - Saray und die Tourist*innen: Ibiza in Coronazeiten" (hr) am 30. August um 20:25 Uhr.

Saray lebt auf der Baleareninsel Ibiza gerade einmal 500 Meter vom Strand entfernt. Die junge Spanierin liebt den Sommer mit seinen vielen Tourist*innen. In ihrer kleinen Bucht in der Nähe von Santa Eulalia ist dann immer viel los. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Wegen Corona ist der Sandstrand seit Monaten gesperrt und auch die Bodega, die Surf- und Tauchschule und der Souvenirshop sind geschlossen. Saray hofft, dass bald wieder der gewohnte Sommer-Alltag zurückkehrt. Am Strand wird dafür das Einhalten der Corona-Regeln ab sofort überwacht. In Sarays Sommerferien wird sie dort gemeinsam mit ihrer Freundin Videos für ihre Social Media-Accounts drehen.

Die Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) gibt Einblicke in die Lebenswelt von Kindern verschiedener Kulturen aus aller Welt. Die Dokumentationen zeigen, wie unterschiedlich sie ihren Alltag erleben, ihr Kindsein sie jedoch miteinander verbindet. Verantwortliche Redakteurin für "Saray und die Tourist*innen: Ibiza in Coronazeiten" ist Tanja Nadig beim Hessischen Rundfunk.

Nach Abschluss der Dreharbeiten wurden im August die balearischen Inseln durch die deutsche Bundesregierung zum Risikogebiet erklärt.

"Saray und die Tourist*innen: Ibiza in Coronazeiten" steht auch auf kika.de und im KiKA-Player zum Anschauen bereit.

