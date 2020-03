Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere von "Joe all alone" (NDR) am 16. März bei KiKA

Britische Realserie über vernachlässigten Teenager zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Erfurt (ots)

Siesta, Meer und Sonne satt: Joe freut sich riesig auf den anstehenden Spanienurlaub. Doch seine Mutter und ihr zwielichtiger Freund Dean haben überhaupt nicht vor, ihn mitzunehmen. Anstatt am Strand muss Joe die Ferien allein zu Hause verbringen. Was sich anfänglich noch ganz okay anfühlt, gerät ziemlich schnell aus dem Ruder. KiKA zeigt die Realserie "Joe all alone" (NDR) ab 16. März montags bis donnerstags um 20:30 Uhr.

Der dreizehnjährige Joe lebt in einem heruntergekommenen Viertel Londons. Er träumt davon, eines Tages wie sein Vorbild Huckleberry Finn den Zwängen des Alltags zu entfliehen. Denn in der Schule setzen ihm der fiese Perry und dessen Gang zu und zu Hause wird er von Dean, dem Freund seiner Mutter, schikaniert. Zu allem Übel kommen die beiden nicht wie geplant aus ihrem Urlaub zurück. Joe versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen, doch die Ungewissheit, das Alleinsein und ein leerer Kühlschrank setzen ihm immer mehr zu. Als er in seiner Wohnung ein Versteck mit 20.000 Pfund entdeckt und plötzlich beängstigende Gestalten bei ihm zu Hause auftauchen, wird ihm klar, dass er in ernsthaften Schwierigkeiten steckt.

"Joe all alone" basiert auf den Geschichten der englischen Kinder- und Jugendbuchautorin Joanna Nadin. Die Realserie, die dieses Jahr für einen der begehrten "International Emmy® Kids Awards" nominiert ist, schildert auf bewegende Weise Joes Gefühlswelt zwischen innerer Verzweiflung, Hoffnung und einer gehörigen Portion Galgenhumor. Joes Erzählung aus der Ich-Perspektive sowie hilfsbereite Nebencharaktere schaffen es, dem Stoff seine ursprüngliche Schwere zu nehmen. "Joe all alone" ist eine Produktion des britischen Kinderfernsehens CBBC in Kooperation mit Zodiak Kids Studio. Verantwortliche Redakteurin beim NDR ist Ulrike Ziesemer.

"Joe all alone" (NDR) ist auch im KiKA-Player und auf kika.de verfügbar.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Registrierte Nutzer*innen finden im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht sowie ein Interview mit der Redakteurin .

