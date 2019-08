Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die "KiKA LIVE"-Highlights im August

"KiKA LIVE"-Sommerspecial: Wasser-Battles vom 12. bis 15. August

Musik gegen Mobbing, junge Artist*innen in der Zirkus-Manege, Basteln mit Bully Herbig und exklusive Blicke hinter die Kulissen der neuen Staffel "Schloss Einstein" - diese und weitere Highlights gibt es bei "KiKA LIVE" (KiKA) im August. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyle-Format mit den Moderatoren Jess und Ben montags bis donnerstags sowie samstags um 20:00 Uhr.

Ben und "Single By Sunday" gegen Mobbing am 6. August 2019, 20:00 Uhr: Mobbing kann viele Gesichter haben. Die schottische Nachwuchsband "Single By Sunday", deren Mitglieder in der Schule selbst betroffen waren, will über Mobbing aufklären und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Band besucht mit ihrer Anti-Mobbing-Kampagne Schulen in ganz Europa und den USA. Ben begleitet sie einen Tag.

Jess im Zirkus "Basilisk" am 8. August 2019, 20:00 Uhr: In der Schweiz besucht Jess den Kinderzirkus "Basilisk". Dort liegt alles in den Händen der jungen Akteure: Von der Organisation, über die Entwicklung des Programms bis hin zu den Aufführungen der täglichen Show. Jess wirft einen Blick hinter die Kulissen und in die Manege und darf sogar richtig mitmachen.

Wasser-Battles vom 12. bis 15. August 2019, 20:00 Uhr: Die Wasser-Battles gehen in eine neue Runde: Jess und Ben treten gegen fünf hochmotivierte Leistungsschwimmer*innen aus Berlin an - und die haben es faustdick zwischen den Flossen. Beide Teams müssen sich an Land und auf dem See lustigen Challenges stellen.

Ben trifft Bully Herbig am 19. August 2019, 20:00 Uhr: Die sprechenden Spielzeuge sind zurück im neuen Animationsfilm "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando". Der Hauptfigur "Woody" leiht Schauspieler und Comedian Michael "Bully" Herbig wieder seine Stimme. Neu dabei ist dieses Mal die Figur "Forky", ein gebasteltes Spielzeug aus Löffel und Gabel mit angeklebten Augen und Armen aus Pfeifenputzern. Ben und Bully stellen in einer Bastelstunde ihre eigenen Forkys her und hauchen ihnen mit ihren Stimmen Leben ein.

Jess backstage bei "Schloss Einstein" am 22. August 2019, 20:00 Uhr: Die 23. Staffel der erfolgreichen Internatsserie "Schloss Einstein" (MDR) wird derzeit in Erfurt gedreht. Im Internat werden gleich drei neue Schülerinnen erwartet und bei der großen Willkommensszene trifft Jess auch viele der Hauptdarsteller*innen.

"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de online das Trend- und Lifestyle-Format - im August zum Beispiel mit Picknick-Lifehacks und Batik-DIY-Anleitungen. Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf kika-live.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Alle Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de bereit.

