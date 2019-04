Der Kinderkanal ARD/ZDF

Tierische Helden und große Freundschaften: Oster-Highlights bei KiKA

Ferien- und Osterprogramm vom 15. bis 26. April

Erfurt (ots)

Sie begeben sich auf abenteuerliche Reisen, lösen gemeinsam knifflige Aufgaben und stellen sich mutig neuen Herausforderungen: Tierisch gute Freunde führen durch das KiKA-Osterprogramm. Zuschauer*innen dürfen sich vom 15. bis zum 26. April außerdem auf spannende Filmpremieren wie "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (NDR/SWR), "Molly Monster" (SWR) oder "Nö-Nö Schnabeltier - Abenteuer ahoi!" (hr) sowie neue Folgen ihrer Lieblings-Serien freuen.

Programm-Highlights in den Ferien

In der ersten Ferienwoche zeigt KiKA neue Folgen der Sendereihe rund um Tierreporterin Anna. Als Nachwuchs-Sennerin in "Anna auf der Alm" (BR) nimmt diese die Zuschauer*innen mit auf die Steineralm. Neben Kühe melken und Kälbchen füttern bleibt Anna genügend Zeit, tierische und menschliche Bekanntschaften zu knüpfen. Die neuen Episoden werden vom 15. bis 19. April täglich um 16:35 Uhr ausgestrahlt. In "Hanni & Nanni" (ZDF) bringen die gleichnamigen Zwillingsschwestern Schwung in ihren Internatsalltag. KiKA zeigt den Dreiteiler der erfolgreichen Kinderbuchverfilmung jeweils am Karfreitag um 13:40 Uhr, am Karsamstag um 15:10 Uhr und am Ostermontag um 15:15 Uhr.

Höhepunkte im Osterprogramm

Karfreitag, 19. April 2019

In "Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne" (KiKA) am Karfreitag um 9:00 Uhr machen sich ein Kater, ein Elefant und ein Professor auf die Suche nach dem verschwundenen Bürgermeister ihres Heimatstädtchens. "CHI RHO - Das Geheimnis" (KiKA) nimmt den Zuschauer ab 11:25 Uhr mit auf eine abenteuerliche Rettungsaktion in biblische Zeiten. "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (NDR/SWR) feiert um 19:30 Uhr auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz TV-Premiere. Der Film erklärt, was einen waschechten Osterhasen ausmacht.

Karsamstag, 20. April 2019

Erstmals zeigt KiKA den Film "Sesamstraße präsentiert: Alarm im Zirkus!" am Karsamstag um 7:45 Uhr. Im Osterspezial von "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?" (KiKA/hr) um 8:35 Uhr erleben der kleine und der große braune Hase eine zauberhafte Überraschung. In "Hände weg von Mississippi" (ZDF) um 13:35 Uhr deckt die kleine Emma das Geheimnis eines alten Pferdes auf.

Ostersonntag, 21. April 2019

Um Osterbräuche und Ostertiere geht es im Feiertagsspezial von "Checker Can - Der Oster-Check" (BR) am Ostersonntag um 9:00 Uhr. Die junge Jola versucht im Sonntagsmärchen "Der süße Brei" (MDR/ZDF) um 12:00 Uhr, die Hungersnot ihres Dorfes zu beenden. Im farbenprächtigen Animationsfilm "Molly Monster" (SWR) begibt sich Monstermädchen Molly auf eine spannende Reise, um am Ende ihr Geschwisterchen kennenzulernen. Mollys erstes Kinoabenteuer läuft bei KiKA um 15:20 Uhr.

Ostermontag, 22. April 2019

Eine Sintflut zwingt Schnabeltier Nö-Nö und seine Freunde dazu, die idyllische Heimat zu verlassen und in wilde Gewässer aufzubrechen. KiKA zeigt die Premiere des animierten Kurzfilms "Nö-Nö Schnabeltier - Abenteuer ahoi" (hr) am Ostermontag um 10:10 Uhr. Die Realverfilmung "Mein Freund, die Giraffe" (NDR) handelt von der ungewöhnlichen Freundschaft des kleinen Dominik und der sprechenden Giraffe Raff. Die Premiere wird um 12:00 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.

Weitere Programminformationen sowie Basteltipps, Rezepte und Spielideen rund um Ostern sind auf kika.de einsehbar. Im KiKA-TEXT gibt es ab Seite 600 ausführliche Programminformationen. Daneben gibt es Rezepte und Buchtipps, sowie ab 15. April 2019 ein Oster-Quiz. Ausgewählte Premieren sind nach Ausstrahlung auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

Auf kikaninchen.de gibt es an Ostern zusätzliche Ideen zum Selbermachen aus dem "Baumhaus" und aus der Serie "Mama Fuchs und Papa Dachs". Daneben können sich Besucher*innen von kika.de und kikaninchen.de ab dem 15. April auf österliche Gewinnspiele freuen.

Zusätzliche Fotos und Texte sowie einen detaillierten Programmüberblick finden Sie auch in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de. Registrierte Nutzer*innen finden folgende Premieren hier in der Rubrik "Presse Plus" vorab zur Ansicht: "Mein Freund, die Giraffe" (NDR), "Molly Monster" (SWR), "Nö-Nö Schnabeltier - Abenteuer ahoi!" (hr), "Anna auf der Alm" (BR) und "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (NDR/SWR).

