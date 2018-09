© KiKA - Honorarfreie Verwendung gemäß AGB im redaktionellen Zusammenhang mit genannter Sendung bei Nennung "Bild: KiKA". Andere Verwendung nur nach Absprache. KiKA Unternehmenskommunikation - bildredaktion@kika.de Telefon: +49.361.218-1826 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6535 / Die... mehr Bild-Infos Download

Ein Dokument

Erfurt (ots) - In diesem Jahr bietet der Kinderkanal von ARD und ZDF wieder ein bezauberndes Weihnachtsprogramm, das die Atmosphäre in der besinnlichsten Zeit des Jahres widerspiegelt. Viele winterliche TV-Klassiker und Premierenprogramme verkürzen die Wartezeit auf das Fest und Weihnachtsspecials beliebter Formate laden auch an den Feiertagen dazu ein, magische Geschichten zu erleben.

Mit Animations- und Spielfilmen sowie Serien wie "Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann" (KiKA), "Club der magischen Dinge" (ZDF), "Mathildas Weg" (NDR) und "Schneewelt - Eine Weihnachtsgeschichte" (SWR) wird es bis Neujahr fantastisch und gemütlich bei KiKA. Spannung und Action versprechen die "Xmas-Challenges" in der "KiKA LIVE Weihnachtsshow" mit KiKA-Stars im Live-Studio. Und welcher Märchen-Klassiker der Gebrüder Grimm oder anderer bekannter Märchenerzähler an den Adventssonntagen gezeigt wird, entscheidet in diesem Jahr das Publikum.

Ab sofort finden registrierte Nutzer das festliche KiKA-Programm in der Advents- und Weihnachtszeit in der Presselounge unter kika-presse.de sowie in der beigefügten PDF-Datei.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Telefon: 0361/218-1827

eFax: 0361/218-291827

Email: kika-presse@kika.de

kika-presse.de

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell