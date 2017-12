"Advent mit Rolf Zuckowski & den Elbkinderchören in der Elbphilharmonie" (NDR)/ Am 10. Dezember feiert KiKA den 70. Geburtstag des beliebten Kinderliedermachers

Erfurt (ots) - Mit großer Begeisterung singen deutschlandweit Kinder Lieder von Rolf Zuckowski. Seit 40 Jahren steht der Komponist und Sänger auf der Bühne. Im Rahmen des Jubiläums gibt es ein ganz besonderes Adventskonzert der Elbkinderchöre in der Elbphilharmonie. Für KiKA wird das Konzert vom ersten Advent aufgezeichnet und am 10. Dezember um 10:15 Uhr ausgestrahlt.

Am 3. Dezember findet ein außergewöhnliches Adventssingen in der Elbphilharmonie statt. Mehr als 500 Kinder geben zu Ehren von Rolf Zuckowski - der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert hat! - ein Konzert. Die Chöre sind entlang der Elbe zu Hause und treffen sich in Hamburg, um Lieder aus dem Repertoire des wohl bekanntesten Kindermusik-Komponisten zu interpretieren. Rolf Zuckowski wird als Ehrengast anwesend sein. In kurzen Einspielfilmen zwischen den weihnachtlichen Liedern erzählen große und kleine Zuckowski-Fans, was sie mit der Musik verbinden und welche persönlichen Geschichten zu dieser Begeisterung geführt haben.

Bei KiKA ist "Advent mit Rolf Zuckowski & den Elbkinderchören" (NDR) am 10. Dezember um 10:15 Uhr zu sehen. Verantwortliche Redakteurin im NDR ist Ulrike Ziesemer.

Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.

