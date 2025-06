Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Hans-Peter Kern zum neuen Vorstandsvorsitzenden der DGUV gewählt

Berlin (ots)

Der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. In seiner Sitzung am 3. Juni 2025 wählte der Vorstand Hans-Peter Kern zum neuen Vorsitzenden auf der Versichertenseite. In dieser Funktion folgt er Manfred Wirsch nach, der den Vorsitz seit 2014 innehatte.

Hans-Peter Kern ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) und seit 2013 Mitglied des Vorstandes der DGUV.

DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy bedankte sich bei dem scheidenden Vorsitzenden Manfred Wirsch für seine Arbeit in den vergangenen fast drei Jahrzehnten für die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Unfallversicherung. Dem neu gewählten Hans-Peter Kern gratulierte er zu seiner Wahl: "In politisch schwierigen Zeiten übernehmen Sie dieses verantwortliche und anspruchsvolle Amt. Als Vorstandsvorsitzender der DGUV stehen Sie für eine Selbstverwaltung, die die gesetzliche Unfallversicherung stetig weiterentwickelt sowie für eine praxisnahe Ausgestaltung von Prävention und Rehabilitation. Sie wissen als Fachkraft für Arbeitssicherheit um die Bedeutung der engen Verbindung zur betrieblichen Praxis und werden Ihre Erfahrungen zum Wohle der Versicherten einzusetzen wissen."

Die Organisationsstruktur der gesetzlichen Unfallversicherung ist vom Prinzip der Selbstverwaltung und Mitbestimmung geprägt. In den Selbstverwaltungsgremien aller Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und der DGUV sind sowohl die Arbeitgebenden als auch die Versicherten mit jeweils gleicher Stimmenzahl (paritätisch) vertreten. Als Repräsentant der Arbeitgeberseite bleibt Volker Enkerts Vorstandsvorsitzender der DGUV. Der Vorstandsvorsitz wechselt jährlich zwischen Arbeitgebenden und Versicherten.

Im Interview in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift DGUV forum sprechen Hans-Peter Kern und Manfred Wirsch über die Arbeit der Selbstverwaltung, die Notwendigkeit der Konsensfindung und aktuelle Entwicklungen in der gesetzlichen Unfallversicherung.

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell