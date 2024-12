Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Einsendeschluss für Einreichungen zum GPMA verlängert

Die Frist für die Einreichung von Beiträgen zum German Paralympic Media Award (GPMA) geht bis zum 8. Januar 2025 in die Verlängerung.

Seit 1999 vergibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den German Paralympic Media Award, den bedeutendsten deutschen Medienpreis im Bereich Behindertensport. Der Preis prämiert herausragende Reportagen und Analysen sowie Interviews und andere journalistische Formen der Berichterstattung über den Sport von Menschen mit Behinderung.

Medienschaffende können ihre journalistischen Beiträge noch bis zum 8. Januar 2025 bei der DGUV einreichen. Es können alle Arbeiten eingereicht werden, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024 veröffentlicht wurden. In den folgenden fünf Kategorien sind Einreichungen möglich:

Artikel

Audio

Film/Video

Foto

Social Media

Besonders freuen würde sich die Jury über weitere Einreichungen aus dem Bereich Audio. Die Preisträgerinnen des Awards 2024 in der Kategorie Audio, Ulrike Jährling und Regina Voss, sehen insbesondere in dem Medium Podcast große Vorzüge. "Die Beliebtheit von Podcasts nimmt immer weiter zu. Es ist ein großartiges Medium, um Inhalte leicht zugänglich zu machen und um gleichzeitig viele Informationen und vor allem Emotionen zu transportieren. Man kann Geschichten erzählen, die Vorstellungskraft der Menschen anregen und einen Spannungsbogen erzeugen." Genau diese Faktoren hatten die Jury auch dazu bewogen, den Podcast von Jährling und Voss mit einem Award zu prämieren. Die Podcastfolge kann hier angehört werden.

Die Preisverleihung des GPMA findet am Mittwoch, 9. April 2025, ab 17:00 Uhr bei der DGUV in der Glinkastraße 40 in 10117 Berlin statt. Es werden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien erwartet sowie zahlreiche paralympische Sportlerinnen und Sportler.

Wir freuen uns auf Ihre journalistischen Beiträge!

Weitere Informationen zum German Paralympic Media Award erhalten Sie hier.

