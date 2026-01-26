PHOENIX

phoenix mit umfangreichem Programmangebot zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27.01.2026 - Film "Führer und Verführer" (SWR) um 20.15 Uhr

Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am kommenden Dienstag, 27. Januar 2026, bietet phoenix ein umfassendes Themenangebot.

Das programmliche Highlight dieses thematischen Schwerpunkts ist um 20.15 Uhr der Film "Führer und Verführer" vom Regisseur Joachim A. Lang. In dem Film geht es um den Holocaust - das größte Verbrechen der Menschheit - sowie den Zweiten Weltkrieg und es wird dabei die enge Symbiose zwischen Reichskanzler Hitler und dem Reichsminister für Propaganda, Joseph Goebbels beleuchtet.

Darüber hinaus werden weitere Dokumentationen zum Gedenktag an die Opfer des Holocausts gezeigt:

Um 16 Uhr findet die Erstausstrahlung der 10. Folge aus der Reihe der "Jahrhundertzeugen" von Leon Weintraub statt. Dieser Film schildert die dramatischen Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden und zeigt die Entmenschlichung durch die Nazis als Graphic-Novel-Erzählung.

Um 16:45 Uhr wird der Film "Anne Franks Wiener Stiefschwester" gesendet.

Um 18:30 Uhr wird die Terra-X-History Doku "Bittbriefe an den Papst - Pius XII. und der Holocaust" gezeigt.

Um 19:15 Uhr läuft der Film "Ruth Maier - Die österreichische Anne Frank".

Ergänzt wird das TV-Programm mit einem großen Angebot in den Mediatheken.

Neben der gesamten Reihe "Jahrhundertzeugen" stellt phoenix - anlässlich des Holocaust-Gedenktages - zentrale Ansprachen aus dem Bundestag und dem EU-Parlament sowie - in der Rubrik "Nie vergessen | Erinnerung und Mahnung" - kuratierte Archiv-Features der Reihe "phoenix review" und "#OnThisDay" zur Erinnerungskultur in Deutschland bereit.

Bereits heute Abend um 22.15 Uhr läuft die Sendung "unter den linden" ebenfalls mit Fokus auf den Holocaustgedenktag. In der Sendung "Ritualisiertes Gedenken? - Erinnerungskultur in der Kritik" spricht Moderator Thomas Becker mit dem Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer sowie Prof. Michael Wolffsohn, Historiker und Publizist.

