phoenix überträgt LIVE den 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover vom 30. April bis 4. Mai - exklusives Interview mit Angela Merkel

Bonn (ots)

Ab heute Abend, Mittwoch, 30. April, ab 18.00 Uhr, bis Sonntag, 4. Mai, überträgt phoenix live den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover, der in diesem Jahr unter dem Motto "Mutig - stark - beherzt" steht. Den Auftakt bildet ein festlicher Eröffnungsgottesdienst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Zahlreiche Stimmen aus Kirche, Politik und Zivilgesellschaft kommen in Reportagen und Gesprächen zu Wort. Dabei wird das Geschehen eingeordnet, Hintergründe beleuchtet und aktuelle Debatten journalistisch fundiert begleitet.

Als Highlight zeigt phoenix am Donnerstag, 1. Mai, um 14:00 Uhr ein exklusives Interview mit Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel.

Darüber hinaus überträgt phoenix zentrale Veranstaltungen des Kirchentags - darunter unter anderem "Zuversicht in herausfordernden Zeiten" mit dem geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz. Ebenfalls live am Freitag, den 02. Mai, von 11:00 bis 12:30 Uhr, diskutieren Roderich Kiesewetter, Bodo Ramelow, Militärhistoriker Prof. Sönke Neitzel und Militärbischof Franz-Josef Overbeck auf dem Podium "Deutsche Zerrissenheit - Mit Waffen Frieden schaffen?" über Deutschlands sicherheitspolitische Verantwortung.

Weitere hochkarätige Interviews gibt es über die Tage unter anderem mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, SPD-Generalsekretär Matthias Miersch, Ministerpräsident von Niedersachsen Stephan Weil, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland Margot Käßmann, der Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen Franziska Brantner, dem früheren CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Der Kirchentag ist neben dem linearen Programm sowohl auf phoenix.de im Stream, als auch bei YouTube sowie in den ARD und ZDF-Mediatheken zu sehen.

