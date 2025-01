PHOENIX

Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen am 26. Januar 2025: phoenix überträgt den gesamten Parteitag live

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl kommen auch Bündnis 90/Die Grünen zu einem außerordentlichen Parteitag zusammen, der bei den Grünen Bundesdelegiertenkonferenz heißt. Am Sonntag, 26. Januar 2025, trifft sich die Partei von 9 Uhr bis 17 Uhr im City Cube in Berlin, um sich für die Wahl aufzustellen und ihr Programm zu beschließen. phoenix wird die gesamte Veranstaltung live im TV und auf www.phoenix.de übertragen. Erwartet werden Reden unter anderem von Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und den Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak. Am Set zu Gast bei Moderator Marc Steinhäuser ist die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Freien Universität zu Berlin. Jeanette Klag kommentiert das Geschehen und die Reporterin Britta Kuck im Saal unterwegs sein, um mit den Delegierten zu sprechen und die Stimmung einzufangen. Aqib Butt wird Eindrücke vom Parteitag für die Sozialen Medien sammeln.

Einige Parteien haben sich schon getroffen, andere haben ihren Termin erst im Februar:

- CDU: Montag, 3. Februar

- CSU: Samstag, 8. Februar

- FDP: Sonntag, 9. Februar

Darüber hinaus bietet phoenix unter dem Titel "Parteiencheck: Was will die ...?" jeweils 15-minütige Zusammenfassungen der einzelnen Bundesparteitage mit den größten Highlights im Netz an. Abrufbar in den Mediatheken von ARD und ZDF.

