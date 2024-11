PHOENIX

Phoenix Premiere: Tolkien. Die wahre Geschichte der Ringe

Samstag, 7. Dezember, um 21.45 Uhr, 22.15 Uhr und 22.45 Uhr

Bonn (ots)

phoenix sendet erstmals den Dreiteiler "Tolkien. Die wahre Geschichte der Ringe" im Vorfeld des Kinostarts des neuen animierten Fantasy-Films "Der Herr der Ringe - Die Schlacht der Rohirrim" vom japanischen Regisseur Kenji Kamiyama am 12. Dezember 2024.

21.45 Uhr: Teil 1 "Kindheit und Schweiz-Reise"

22.15 Uhr: Teil 2 "Im ersten Weltkrieg"

22.45 Uhr: Teil 3 "Mit Fantasy zum Welterfolg"

Die aktuelle Dokumentation, von Matthias Schmidt und Jean-Christoph Caron ist eine Spurensuche. Ein Team von "Tolkienisten" entschlüsselt, welche wahren Begebenheiten hinter dem Epos stehen. Inwieweit beeinflussen Tolkiens persönliche Erlebnisse, Schicksalsschläge, politische Krisen und Weltkriege seine Fantasie und Literatur?

Die Filme erwecken die Inspirationen hinter J.R.R. Tolkiens populärer Fantasy-Welt "Mittelerde" zum Leben. "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" sind bis heute - nicht zuletzt dank Peter Jacksons ikonischen Verfilmungen - Millionen-Seller. Tolkiens Universum ist zeitlos und weltweit verbreitet. Damit legte Tolkien den Grundstein zum Fantasy Genre. Generationen von Lesern sind schon davon beeinflusst und geprägt worden.

Kriegserfahrung und Naturerleben waren bedeutsam für Tolkiens Schaffen: Er wurde in Südafrika geboren, zieht als Kind nach England, ist mit zwölf schon Vollwaise und erlebt zwei Weltkriege. Im ersten Weltkrieg dient er als Signaloffizier an der Somme, in einer der grausamsten Schlachten der Geschichte. Im zweiten Weltkrieg trugen seine Söhne die britische Uniform im Kampf gegen Hitlers Deutschland.

Auch dass er Bilbo Beutlin, einen seiner kleinen, aber klugen Helden sehnsuchtsvoll davon träumen lässt, noch einmal die Berge zu sehen, hat einen biografischen Grund: Die größte Reise seines Lebens führte den jungen Tolkien 1911 in die Schweiz.

Erzählt werden die Filme von Elisabeth Günther, der deutschen Synchronstimme der Elbin Arwen aus dem Kinofilm "Herr der Ringe". Philipp Moog, Synchronsprecher des Elben Legolas, ist als Tolkien zu hören.

