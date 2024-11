PHOENIX

Sicherheitshalber LIVE bei phoenix am Sonntag, den 24. November um 13 Uhr

America first, Europa unter Druck: Sicherheitspolitik mit und ohne Trump

Wien/Bonn (ots)

Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren wieder bei phoenix! Thema der Diskussion mit dem Titel "America first, Europa unter Druck: Sicherheitspolitik mit und ohne Trump" ist die Wiederwahl von Donald Trump, seine Bedeutung für die Ukraine und für Europa sowie die Neuwahlen in Deutschland.

phoenix überträgt die Diskussion live aus Wien am Sonntag, den 24.11.2024 um 13 Uhr.

In dieser Ausgabe von Sicherheitshalber LIVE geht es um den neuen alten Präsidenten der USA und die Bedeutung seiner zweiten Präsidentschaft für die europäische Sicherheitspolitik. Wie verlässlich sind die USA unter Trump noch als Partner in der Sicherheitspolitik und als Schutzmacht für Frieden und Sicherheit in Europa? Welche Bedeutung hat Trumps Wahlsieg für die Ukraine? Bald ist es drei Jahre her, dass Bundeskanzler Scholz eine "Zeitenwende" ausgerufen hat - doch was muss für eine wirkliche Zeitenwende in Europa geschehen? Und dann wird im Februar auch noch ein neuer Bundestag gewählt. Generell scheint die EU dieser Tage so führungslos, wie lange nicht mehr.

Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren seit 2018 regelmäßig über aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast "Sicherheitshalber":

Dr. Ulrike Franke

Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in Paris

Thomas Wiegold

Journalist und Experte für sicherheitspolitischen Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.

Prof. Carlo Masala

Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

PD Dr. Frank Sauer

Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell