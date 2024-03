RTLZWEI

TV-Tipp: "Glücksrad - Neue Folgen: Sonya Kraus und Guido Cantz drehen am Rad

Anmoderationsvorschlag: Es wird wieder am Rad gedreht, Geld erspielt und gerätselt, was das Zeug hält. Denn "Glücksrad" kehrt (jetzt/ab dem 28.03.) für seine zweite Staffel bei RTL ZWEI zurück. Mit am Start ist natürlich auch wieder Sonya Kraus, die vor sagenhaften 35 Jahren ihren Durchbruch als Buchstabenfee hatte. An ihrer Seite diesmal aber ein neuer Mann als Moderator, und zwar Guido Cantz. Und der wird - zum ersten Mal in der Glücksradgeschichte - selbst zur Buchstabenfee und wird sich mit Sonya an der Rate-Wand abwechseln. Was uns sonst noch alles in den acht neuen Folgen erwartet, verrät uns das Modertoren-Duo jetzt selber. Hallo Sonya! Hallo Guido!

1. Liebe Sonya, lieber Guido - ihr seid das neue Moderations-Duo der neuen Staffel von "Glücksrad". Worauf dürfen wir uns in der Sendung freuen?

O-Ton 1 (Sonya & Guido, 18 Sek.): "Auf wunderbare Familien-Unterhaltung, die wirklich Spaß macht und so ein bisschen die heile Welt wieder ins Fernsehen holt." "Also, das kann ich gar nicht toppen - das ist genau das. Das ist einfach eine Sendung, die Spaß macht und, wo man zu Hause super mitraten kann und - von Klein wie Groß - alle mitmachen können."

2. Gibt es irgendwelche Vorkommnisse bei den Dreharbeiten, die euch im Gedächtnis geblieben sind, weil sie besonders lustig waren?

O-Ton 2 (Guido & Sonya, 27 Sek.): "Naja, Vorkommnisse also, ich kann nur sagen: Ich hab immer gedacht, ich hätte relativ viele Klamotten und Schuhe bei mir, aber allein das, was die Sonya in ihrer Garderobe hatte, das war ein Fest, also, das hat mir große Freude bereitet." "Mir war es ein Fest, weil natürlich der Guido und ich, wir kennen uns auch schon gefühlte 100 Jahre und das ist einfach so schön, dass das funktioniert hat, dass ich hier mit meinem platinblonden Lausbuben zusammen die Sendung moderieren durfte. Das ist schön."

3. Gab es irgendwelche Pannen?

O-Ton 3 (Guido & Sonya, 42 Sek.): "Also, ich kann mich nur dran erinnern, dass das irgendwann mal ein technisches Problem war und dann wurde mir ins Ohr gesagt, naja, dann mach mal was. Und dann haben wir beide dann ein bisschen improvisiert und - ich glaub - den Leuten auch so Spaß gemacht. Also, da hatten wir beide keine Angst vor und ich glaub, unser Produktionsteam auch nicht. Aber sonst gabs nicht so viele Pannen, oder Sonya?" "Nee. Also, in der ersten Staffel bin ich ja mal kurz aus den Latschen gekippt und in die Rate-Wand reingefallen - on Air. Sowas Spektakuläres kann ich leider jetzt nicht auftischen, aber ich hatte definitiv die unbequemsten Schuhe meiner ganzen Glücksrad-Laufbahn. Das war wirklich Hardcore. Ich glaub, in der einen Folge ist mein Gang auch wahrscheinlich auch sehr, sehr unelegant, aber egal."

4. Die gesuchten Begriffe sind nicht immer einfach - hattet ihr auch schon mal das Gefühl, ihr steht gerade mit den Kandidaten auf dem Schlauch?

O-Ton 4 (Guido & Sonya, 40 Sek.): "Kann man so nicht sagen, weil wir natürlich die Begriffe in der Regel vorher schonmal gesehen haben. Dann ist es natürlich unfair klugzuscheißen, ne. Also, ja, ich möchte das mit unterschreiben, ich finde das auch, dass es zum Teil sehr ambitioniert war, dass da Begriffe dabei waren, da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken, auch sehr lange Begriffe. Aber lange Begriffe geben natürlich die Möglichkeit, auch viel Geld einzusammeln. Das ist, glaub ich, ja der Vorteil. Von daher war das, glaub ich, für alle schon 'win-win', aber ich kann mich an eine Kandidatin erinnern, die wirklich super gespielt hat und dann fehlt ihr ein Buchstabe und man leidet mit." "Es steht praktisch an der Wand und trotzdem fällt der Groschen nicht. Oh mein Gott, dass ist so furchtbar und das tut einem dann so leid."

5. Wie gefällt Euch die Gleichberechtigung in der Sendung, dass nun jeder mal am Rad mit dabeistehen und mal die Buchstaben umdrehen darf?

O-Ton 5 (Guido & Sonya, 49 Sek.): "Ich finde immer ganz interessant, dass da dann doch noch so ein großes Fass draus wird, weil es ja eigentlich 2024 so normal sein sollte. Mir ist das total wurscht. Das hat genauso Spaß gemacht. Ich finde gerade der Wechsel in der Sendung, dass man sagt: So jetzt machst du mal das und ich darf mal das machen - macht es für beide viel spannender. Macht's auch einfach ein bisschen abwechslungsreicher auch - glaub ich - für den Zuschauer. Weil jeder moderiert anders und jeder dreht anders. Ich bestimmt nicht so elegant wie die Sonya. Und deswegen ist das für die Zuschauer auch ganz schön." "Ja, also ich kann das nur unterstützen. Es ist wirklich auch immer mal wieder so von der anderen Seite, es ist einfach ein Blickwinkelwechsel und das ist schön. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass escvielleicht doch irgendwelche männlichen Kollegen gibt, die damit ein Problem hätten da jetzt heiß und sexy und erotisch an der Rate-Wand entlang zu schreiten, ja, und irgendeinen Blödsinn. Aber natürlich Guido, der macht da seine Späßchen und fein ist."

6. Habt Ihr einen Tipp, wie sich die Kandidaten am besten auf die Show vorbereiten können?

O-Ton 6 (Guido, 39 Sek.): "Ich glaube schon, dass man, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Buchstaben oder Kreuzworträtsel oder sowas beschäftigt, dass man da sicherlich ein bisschen üben kann. Oder, Sonya? Ich glaube, das schadet bestimmt nicht." "Auf jeden Fall! Und ich sage auch grundsätzlich immer unseren Kandidaten vorher noch: Blick stur auf die Wand. Schaut nicht, was das Rad macht, das könnt ihr nicht beeinflussen. Weil manche Kandidaten verschleudern die Zeit, in der sich das Rad dreht, damit, auf das Rad zu schauen, statt auf die Rate-Wand zu schauen und des Rätsels Lösung näher zu kommen. Das ist kostbare Zeit. Und wir sagen ja dann unseren Kandidaten sowieso, was sie erdreht haben. Das ist immer ein essentieller kurz-vorher-Tipp noch, bevor ich sie dann in die Show entlasse."

Abmoderationsvorschlag: Wir dürfen uns also auf knifflige und Rätsel und jede Menge Spaß freuen! Und mal sehen, wie oft das beliebte "ERNSTL" den Ratekandidaten diesmal den Gewinn bringt. "Glücksrad" läuft ab sofort (28.3.) immer donnerstags um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI.

